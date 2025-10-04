باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از برخی اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر مثبت ارزیابی کردن پاسخ حماس و درخواست برای توقف بمباران غزه، شگفت‌زده و شوکه شده است.

بر اساس گزارش‌ها، نتانیاهو قصد داشت تا پاسخ هماهنگ و مشترکی با آمریکا به بیانیه حماس دهد تا این پاسخ به عنوان واکنشی مثبت تفسیر نشود.

این موضوع نشان می‌دهد که دغدغه فعلی نتانیاهو در چه جهتی است.

او هنوز باید با کابینه خود جلسه گذاشته و این معامله را در درون ائتلاف حاکم به بحث بگذارد. در نهایت، این موضوع باید به رأی گذاشته شود.

اما رهبر اپوزیسیون اسرائیل می‌گوید که نتانیاهو یک «شبکه ایمنی سیاسی» خواهد داشت - به این معنی که اگر اعضای ائتلاف راست‌گرای او نخواهند در این معامله مشارکت کنند، احزاب اپوزیسیون می‌توانند وارد شده و نوعی دولت وحدت ملی تشکیل دهند.

این دولت وحدت ملی می‌تواند این معامله را به تصویب برساند و سپس کشور وارد مرحله انتخابات خواهد شد.

شبکه «کان» عبری زبان در تحلیلی از پیامد‌های سیاسی این طرح گزارش داده: انتشار طرح ترامپ باعث "مخدوش شدن چهره اسرائیل" شده است. پس از اعمال تغییراتی توسط نتانیاهو در طرح اولیه، کشور‌های عربی یک "پیروزی تاکتیکی" کسب کرده‌اند. این تغییرات به حدی اساسی بوده که کل طرح را دچار دگرگونی کرده و مانع از آن شده که اسرائیل بتواند به راحتی پاسخ حماس را غیرقابل قبول اعلام کند

پایگاه خبری واللا عبری زبان اعلام کرده که نتانیاهو و تیم مشاورانش در حال تهیه پاسخ رسمی به بیانیه ترامپ هستند.

منابع عبری زبان همچنین گزارش داده‌اند که پس از اعلام پذیرش طرح توسط ترامپ و درخواست وی برای توقف فوری حملات اسرائیل، مقامات ارشد این رژیم سکوت اختیار کرده‌اند. این منابع تأکید کرده‌اند که برای اولین بار از آغاز جنگ، آمریکا اصل مذاکره تحت آتش را نمی‌پذیرد.

خبرنگار الجزیره نوشت: ما همچنین از خانواده‌های اسرای اسرائیلی می‌شنویم که می‌گویند کاملاً از آنچه رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید حمایت می‌کنند، از جمله توقف بمباران غزه - زیرا می‌ترسند که این بمباران‌ها فقط به اسرایی که هنوز در آنجا نگهداری می‌شوند آسیب رسانده یا آنان را به کشتن دهد.

در درون اسرائیل، از قبل آشفتگی سیاسی زیادی وجود دارد و در کمتر از ۲۴ ساعت آینده، شاهد تظاهراتی در خیابان‌های اسرائیل خواهیم بود که خواستار پذیرش این معامله هستند.

منبع: الجزیره