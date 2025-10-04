دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان پسر مومن، متعهد، و علاقه‌مند به نظامی‌گری و رزمندگی دانشجو می‍پذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان (فقط جهت نیروی دریایی در رشته‌های مورد نیاز اعلامی) می‌توانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبت‌نام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‍الانبیا (ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

بنابر اعلام ارتش، ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در این آزمون تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

منبع: ارتش

Iran (Islamic Republic of)
مهرداد آقائی
۲۱:۱۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ای کاش مثل اطلاعات تا سن ۴۰ سالگی استخدام داشته باشه!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
چرا سپاه استخدام نداره؟؟
۸
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
اگه قول بده که مجازی باشه منم میخوام
۶
۱۳
پاسخ دادن
