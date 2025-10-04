دکتر داروساز که با حمله به امام جماعت مسجد بقیةالله او را به قتل رسانده، مدعی شده با خوردن ۱۰۰ قرص قصد خودکشی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ظهر پنجشنبه گذشته نمازگزاران در مسجد بقیة‌الله محله باغ فیض تهران برای اقامه نماز آماده می‌شدند که ناگهان مرد جوانی با دو چاقو در دست از میان جمعیت خود را به امام جماعت موقت مسجد رساند و وی را مجروح کرد. حاضران که در ثانیه‌های نخست از دیدن این صحنه شوکه شده بودند، جلو رفته و ضارب را دستگیر کردند. آنها بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتند و لحظاتی بعد امدادگران وارد مسجد شدند.

با انتقال امام جماعت ۶۵ ساله مسجد به بیمارستان، مرگ وی تأیید و موضوع این جنایت به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه اعلام شد. با حضور تیم تحقیق در محل، متهم که حالت عادی نداشت به بیمارستان منتقل شد.

خوردن ۱۰۰ قرص برای خودکشی

ضارب ۴۳ ساله که به نظر می‌رسید هوشیاری کاملی ندارد، بعد از انتقال به بیمارستان و بهبودی نسبی، با معرفی خودش به عنوان دکتر داروساز، انگیزه‌اش را از این جنایت بیکاری و مشکلات مالی بیان کرد.

چرا دست به این جنایت زدی؟ به خاطر اینکه آرزوهایم سرکوب شده است و کلی حسرت در زندگی‌ام دارم. تا سه سال قبل کار می‌کردم و برای خودم کسی بودم، اما به خاطر یک‌سری مشکلات از کار اخراجم کردند و من هم کینه به دل گرفتم.

بعد از آن دیگر کار نکردی؟ می‌خواستم کار کنم، اما کار نبود و مشکلات اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شد.

مقتول را می‌شناختی؟ نه. اولین‌بار بود او را می‌دیدم.

پس چرا او را کشتی؟ از نظر روحی به هم ریخته بودم. مدام با خودم می‌گفتم این همه سال درس خواندم، با این همه هوش و ذکاوت سه سال است که بیکارم. همین مسأله باعث شد مشکل اعصاب و روان پیدا کنم و به فکر انتقام‌گیری از افراد باشم. برایم هم فرقی نمی‌کرد چه کسی باشد. روز حادثه ۱۰۰ عدد قرص خوردم تا بعد از جنایت خودم هم بمیرم، اما زنده ماندم.

ازدواج کرده‌ای؟ نه. مجردم.

منبع: روزنامه ایران