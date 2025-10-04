دکتر داروساز که با حمله به امام جماعت مسجد بقیةالله او را به قتل رسانده، مدعی شده با خوردن ۱۰۰ قرص قصد خودکشی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ظهر پنجشنبه گذشته نمازگزاران در مسجد بقیة‌الله محله باغ فیض تهران برای اقامه نماز آماده می‌شدند که ناگهان مرد جوانی با دو چاقو در دست از میان جمعیت خود را به امام جماعت موقت مسجد رساند و وی را مجروح کرد. حاضران که در ثانیه‌های نخست از دیدن این صحنه شوکه شده بودند، جلو رفته و ضارب را دستگیر کردند. آنها بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتند و لحظاتی بعد امدادگران وارد مسجد شدند.

با انتقال امام جماعت ۶۵ ساله مسجد به بیمارستان، مرگ وی تأیید و موضوع این جنایت به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه اعلام شد. با حضور تیم تحقیق در محل، متهم که حالت عادی نداشت به بیمارستان منتقل شد. 

خوردن ۱۰۰ قرص برای خودکشی

ضارب ۴۳ ساله که به نظر می‌رسید هوشیاری کاملی ندارد، بعد از انتقال به بیمارستان و بهبودی نسبی، با معرفی خودش به عنوان دکتر داروساز، انگیزه‌اش را از این جنایت بیکاری و مشکلات مالی بیان کرد.

چرا دست به این جنایت زدی؟ به خاطر اینکه آرزوهایم سرکوب شده است و کلی حسرت در زندگی‌ام دارم. تا سه سال قبل کار می‌کردم و برای خودم کسی بودم، اما به خاطر یک‌سری مشکلات از کار اخراجم کردند و من هم کینه به دل گرفتم.

بعد از آن دیگر کار نکردی؟ می‌خواستم کار کنم، اما کار نبود و مشکلات اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شد.

مقتول را می‌شناختی؟ نه. اولین‌بار بود او را می‌دیدم.

پس چرا او را کشتی؟ از نظر روحی به هم ریخته بودم. مدام با خودم می‌گفتم این همه سال درس خواندم، با این همه هوش و ذکاوت سه سال است که بیکارم. همین مسأله باعث شد مشکل اعصاب و روان پیدا کنم و به فکر انتقام‌گیری از افراد باشم. برایم هم فرقی نمی‌کرد چه کسی باشد. روز حادثه ۱۰۰ عدد قرص خوردم تا بعد از جنایت خودم هم بمیرم، اما زنده ماندم.

ازدواج کرده‌ای؟ نه. مجردم.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۱۴
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
منم تحصیلکرده بیکارم تازه درجایی که کار میکردم مدیرعامل بی دلیل با من قرارداد نبست بجاش یک فردی که به بالا وصل بود و نفوذ داشت گذاشت
منم واقعا از سیستم فاسد اداری ناراضیم خصولتیها نظارتشون خیلی ضعیف هست
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
چرا یه رئیس بانک یا دکتری نکشتی؟؟
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۵۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
راستی حکم قاتل پزشک یاسوجی اعدام در ملا عام هست ببینیم حالا که یه دکتر با بیرحمی قتل کرده حکمش چه خواهد بود؟
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۴۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
پس منم که هر روز تو اداره با مسئولین اداره درگیر هستم برم امام جمعه شهرمون رو بکشم ؟؟؟!!! . به امام جمعه چه ربطی داشت اگه راست میگه میرفت رییس دانشگاه رو تنبیه می کرد یا می کشت. چطور زورش به امام جمعه رسیده. خدا با منطق کثیفتون لعنتتون کنه
۵
۱۸
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
منم یه جا کار میکردم قصوری نکردم ولی به دلیل پارتی بازی و این چیزا اخراجم کردن به یه بیمار روانی تبدیل شدم چون جای دیگه هم نشد کار کنم انقد هم راحت نیست
با این تفاسیر هرگز فکر نکردم کسیو بکشم اما هر روز به این فکر میکنم که چجوری میتونم بمیرم چون خودکشی هم گناهه خیلی دعا کردم خدا مرگمو برسونه اما خوب نشده تا حالا گاهی فکر میکنم به یکی یه مقدار پول بدم اون منو بکشه خلاصه که مشکلات روان از سرطان بدتره
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ظاهراً خدا رو قبول داری که خودکشی نکردی ، پس راه چاره را خدا خودش در قرآن گفته و اون توکل به خدا هست و همت برای کار کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
این خود کشی وسوسه های شیطان پس به خدا توکل کن بزن بیرون از ته دل بخواه روزی حلال جلو پایت خدا بزاره مطمئنم خدا کارساز هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
من از تو روانی ترم و بیشتر خودکشی کردم!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
چرا نمیگویی .چه خلاف و خطایی کردی که اخراج شدی
چرا مسیولیت اعمال و شکست مان را به گردن خدا .خانواده و بعد دولت و در اخر مردم میاندازیم
مشکل همه. ما
اینه که خودمان در زندگی مون هیچ نقشی نداریم و بقیه مقصریند
همین طرز فکر باعث میشه به درد این دکتر داروساز دچار شویم
چرا پیش روان شناس نرفتی ..تو که تحصیلکرده بودی
۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آشتیانی
۱۲:۴۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دهانت را ببند.
-
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
اگرکارش عمدی نبوده پس چرا مسجد وامام جماعتش رو انتخاب کرده وقبل ازآن به خیلیها امکان آسیب رسانی داشته.
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۱۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
پس منم که هر روز تو اداره با مسئولین اداره درگیر هستم برم امام جمعه شهرمون رو بکشم ؟؟؟!!! . به امام جمعه چه ربطی داشت اگه راست میگه میرفت رییس دانشگاه رو تنبیه می کرد یا می کشت. چطور زورش به امام جمعه رسیده. خدا با منطق کثیفتون لعنتتون کنه
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۰۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
داروساز ها که خون مردم رو تو شیشه کردن و برج ها ساختن. تو خودت بی عرضه بودی آشغال
۴
۱۳
پاسخ دادن
Turkiye
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
باید رضایت بدن بهش شغل و خونه بدن همیشه امامان جماعت ع در گرفتن رضایت پیش قدم بودن پ هستن
۱۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
اگه واقعا خودکشی کرده و شانسی نجات پیدا کرده مجازاتش ۵۰٪ باید تخغیف داشته باشه
۱۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
اگه سیاسی نبوده قابل عفوه
۱۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
پس سیاسی نبوده
۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
شرط می‌بندم دانشگاه آزادی پر مدعا ولی بی سواد بوده
۹
۱۵
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
اگه همه دانشگاه آزادیها بی سوادن چرا در دانشگاه آزاد نمیبندید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
اگه خونواده مقتول رضایت ندن باید اعدام بشه
۵
۱۵
پاسخ دادن
