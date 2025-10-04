باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در برنامه روی خط خبر اظهار داشت: بر مبنای برنامه کارگروه تنظیم بازار، توزیع مرغ با نرخ مصوب در سطح میادین و فروشگاههای زنجیرهای برای کنترل قیمتها ادامه مییابد.
وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در راستای ایفای وظایف ذاتی خود برای ساماندهی بازار و کنترل نوسانات قیمت گوشت مرغ در مواقع کمبود یا گرانی، بر اجرای دقیق برنامههای کارگروه تنظیم بازار تأکید کرد.
جعفری با بیان اینکه در حال حاضر، قیمت مرغ زنده در سطح بازار بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است که این موضوع به قیمت توزیع تا ۱۳۵ هزار تومان برای مصرفکننده منجر شده است گفت: در مورد مرغ گرم، در حالی که تولیدکنندگان انتظار دارند قیمتها متعادل شود (به دلیل افزایش هزینههای تولید)، هدف شرکت این است که قیمت نهایی مرغ گرم به حدود ۱۲۰ تا حداکثر ۱۲۳ هزار تومان برای مصرفکننده برسد.
او یادآور شد: در برخی فروشگاهها، به ویژه در مناطق بالاشهر، قیمتها تا ۱۵۵ هزار تومان و حتی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان نیز مشاهده میشود. این افزایش قیمتها عمدتاً مربوط به فروش مرغ لوکس، قطعهبندی شده، پاک شده (مانند سینه یا ران) یا فروشگاههایی با هزینههای عملیاتی بالا است و قیمت یک مرغ کامل در این بخشها بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از فشار بر مصرفکننده، استراتژی اصلی توزیع بر استفاده از مرغ منجمد متمرکز شده است گفت:مرغ منجمد با قیمت مصوب ۸۴ هزار تومان درب سردخانه توزیع میشود که این امر باعث میشود قیمت آن با حدود ۸۶ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد. این قیمت برای مرغ منجمد تغییر نخواهد کرد.
جعفری گفت: هر جا که در استانی یا شهرستانی کمبودی احساس شود، بلافاصله مرغ منجمد با قیمت مصوب توزیع خواهد شد تا مصرفکننده با قیمت تنظیم بازاری آن را دریافت کند. خوشبختانه، وضعیت ذخایر مرغ منجمد در حال حاضر بسیار خوب است و آمادگی کامل برای تأمین هر میزانی که در سطح کشور نیاز باشد، وجود دارد.
وی اظهار کرد: مسئولین شرکت از هممیهنان درخواست کردند در صورت مشاهده هرگونه فروش با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، مراتب را فوراً اطلاعرسانی کنند. شرکت کنترل کیفیت و واحد بازرسی به طور مستمر قیمتها را رصد کرده و با متخلفین برخورد قاطع خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: با توجه به افزایش هزینههای تولید در روزهای اخیر، جلسات متعددی با زنجیرههای تولید و اتحادیه مرغداران برگزار شده است تا قیمتها در یک نقطه متعادل تثبیت شوند. انتظار میرود طی یکی دو روز آینده قیمتها به قیمت معقولتری برسد.
او یاد آور شد: وزارت جهاد کشاورزی به طور روزانه با ریاست عالیه وزارتخانه جلسات شورای بازرگانی را برای کنترل و پایش قیمتها برگزار میکند. تأکید شد که کنترل دستوری قیمتها در بلندمدت موجب کاهش رغبت تولیدکننده و افت تولید خواهد شد؛ لذا هدف اصلی، تعادل قیمتی است که تولیدکنندگان نیز بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.