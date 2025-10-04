باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اصفهان میزبان سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان + فیلم

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره فیلم کودک و نوجوان با نمایش بیش از ۳۰۰ فیلم کوتاه و بلند ایرانی، خارجی و آثار پویانمایی از امروز تا ۱۶ مهر در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

آثار سینمایی این جشنواره همزمان در ۱۸ استان روی پرده می‌رود.

 

مطالب مرتبط
اصفهان میزبان سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان + فیلم
young journalists club

جشنواره بین‌المللی موسیقی «عاشیق‌لار» در اردبیل + فیلم

اصفهان میزبان سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان + فیلم
young journalists club

افتتاحیه معنوی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان + فیلم

اصفهان میزبان سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان + فیلم
young journalists club

جشنواره‌هایی به شکرانه برداشت محصول + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انتشار اقتدار ایران از قاب دوربین‌های خبرنگاران آمریکایی + فیلم
۱۱۹۶

انتشار اقتدار ایران از قاب دوربین‌های خبرنگاران آمریکایی + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
سفر ۴۰ ساعته هوایی با غل و زنجیر به ایران + فیلم
۸۶۹

سفر ۴۰ ساعته هوایی با غل و زنجیر به ایران + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم
۷۴۲

بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم
۷۰۶

کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
جنتلمن‌های تروریست + فیلم
۵۵۴

جنتلمن‌های تروریست + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.