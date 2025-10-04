رئیس ستاد کل این نیروها، دستور آماده‌باش برای مرحله اول طرح «دونالد ترامپ»، به منظور آزادی اسرا را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، «ایال زمیر»، رئیس ستاد کل این نیروها، دستور آماده‌باش برای مرحله اول طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به منظور آزادی اسرا را صادر کرده است.

این بیانیه همچنین حاکی از آن است که ارتش برنامه دارد عملیات تهاجمی خود در شهر غزه را کاهش دهد و تأکید می‌کند که «امنیت نیرو‌های ما از اهمیت والایی برخوردار است و تمامی قابلیت‌های نیرو‌های ارتش اسرائیل به فرماندهی جنوبی برای محافظت از نیروهایمان اختصاص خواهد یافت.»

علاوه بر این، زمیر بر این موضوع تأکید کرد که «به دنبال حساسیت عملیاتی، نیرو‌ها باید آمادگی و هوشیاری بیشتری نشان دهند. همچنین نیاز به پاسخ سریع برای دفع هرگونه تهدید روشن شده است.»

گفته می‌شود ارتش اسرائیل حمله به شهر غزه را به «حداقل» کاهش می‌دهد

به گزارش رادیو ارتش و شبکه تلویزیونی کان، ریاست سیاسی اسرائیل پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از این رژیم  خواست تا برای تضمین امنیت اسرا، بمباران منطقه را متوقف کند، دستور کاهش قابل توجه عملیات برای فتح شهر غزه را صادر کرده است.

این دستور از ارتش اسرائیل (IDF) می‌خواهد تا نیرو‌های زمینی خود را به انجام مانور‌های کاملاً دفاعی محدود کرده و عملیات خود را به «حداقل» کاهش دهند.

پیش از این، ترامپ اظهار داشت که معتقد است پاسخ حماس به طرح صلح غزه او نشان می‌دهد که این گروه برای صلح پایدار آماده است و از اسرائیل خواست تا حملات خود را به منطقه متوقف کند.

منبع: رویترز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
هرگز آتش بس به سرانجام نخواهد کشید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بنفع نتیابو و بن گویر کرد اهل عراق و استمریج
اهل مجارستان اینه که
تمام ارتش را مستقیم برای مداوا
به تیمارستان ببرند
چونکه همش روانی هستند و کشتن برایشان مثل اب خوردن است .به جان اهل خانواده می افتند و قتل عام میکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
سربازان صهیونیست باهم بخوانید
دست خالی و وجدان خفته و کارنامه سیاه و پر از قتل عام و نسل کشی که
تا اخر عمر نکبت بارشون عذاب وجدان
ول شون نخواهد کرد .سر شکسته از عدم پیروزی
خجالت زده عام و خاص
که جرات سفر هم ندارند .بهشون بی بی نتیابو گفته که کلاه صهیونیست بر سر نگذارند و عبری حرف نزنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
ارتش رزیم جعلی و تروریستی صهیونیستی از هم پاشیده بود
و قدرت دفاع هم نداشتند
چه برسد به حمله نظامی
بدجوری مثل خر دو شاخ در باتلاق غزه گیر کرده بودند
و بعد بیماری روح و روان سربازان صهیونیستی و خودکشی انها و فرار انها از غزه
باعث شد که ترامپ و بی بی نتیابو شربت شکست را سر بکشند و تن به اتش بس بدهند و شکست را بپذیرند..
اگر زور و قدرت داشتند تا نابودی حماس پیش میرفتند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دستاورد غده سرطانی و تروریستی و نازی و نزادپرست
فقط کشتار کودکان و سالخوردگان و قحطی و بمباران بیمارستانها ووووو بود و بس
۰
۱
پاسخ دادن
