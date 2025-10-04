فرمانده کل سپاه در پیامی بمناسبت فرارسیدن روز نیروی انتظامی (فراجا) نوشت: فراجا امروز در جایگاه پلیس مردمی و مقتدر را به نمایش گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار محمد پاکپور با صدور پیامی فرارسیدن روز نیروی انتظامی را به سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و در این پیام نوشت: «فرارسیدن فرخنده «روز نیروی انتظامی» را به جنابعالی، فرماندهان غیور، مدیران متعهد، کارکنان جهادی و خانوادههای صبور و ایثارگر پلیس پرافتخار کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم.
فراجا امروز در جایگاه پلیس مردمی و مقتدر، در هم افزایی و هم راستایی با نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور جلوهای از اقتدار نرم، قدرت هوشمند و مردمیسازی امنیت را در تراز انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته و بهعنوان خط مقدم صیانت از امنیت پایدار، آرامش عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، مجاهدانه و فداکارانه نقشآفرینی میکند.
مأموریتهای بیوقفه و هوشمندانه این نیرو در صحنههای مختلف، از نقش آفرینی در مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ ترکیبی و روانی دشمنان صهیونیستی و استکباری تا پیشگیری هوشمند از جرم، مقابله با جریانهای نفوذ و جاسوسی بیگانه، مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادی، تأمین امنیت مرزها و برخورد قاطع با اغتشاشگران و مخلان نظم عمومی، نشانگر بلوغ عملیاتی، چابکی سازمانی و تعهد انقلابی فراجا در پاسداری از امنیت مردم و تحقق سایر ماموریتهای خطیر محوله است.
اینجانب ضمن تقدیر از مجاهدتهای مخلصانه فرماندهان و کارکنان فراجا و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران این نیروی مؤمن، توفیقات روزافزون آن سردار عالیقدر و همکاران عزیز در پهنه مبهن اسلامی را در مسیر تحقق پلیس تراز انقلاب، در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت هدایتهای مقام معظم رهبری و فرمانده معظم قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) از خداوند متعال مسألت مینمایم.»
منبع: سپاه