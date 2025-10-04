باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ربیعی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین با اشاره به اقدامات امنیتی در روستاهای استان گفت: نصب دوربینهای پایش تصویری و پلاکخوان در روستاها با هدف تامین امنیت و کاهش وقوع جرایم در حال اجراست و تاکنون ۸۹ روستا به این سامانهها مجهز شدهاند.
وی افزود: اولویت این طرح، روستاهای بزرگ و پرجمعیتی است که دارای موقعیت خاص جغرافیایی و ورودیهای متعدد هستند و به همین دلیل احتمال وقوع سرقت و جرایم در آنها بیشتر است.
ربیعی در خصوص دوربینهای پایش تصویری بیان کرد: در این روستاها دوربینهای امنیتی و نیز دوربینهای پلاکخوان نصب شده تا رصد و کنترل ترددها به شکل دقیقتری انجام گیرد.
این مسئول اضافه کرد: توسعه این طرح همچنان در دستور کار قرار دارد و هدف آن، ارتقای سطح امنیت عمومی، کاهش آمار سرقت و ایجاد آرامش خاطر برای ساکنان روستاهای استان قزوین است.
وی بیان کرد: با اجرای این طرح انتظار میرود علاوه بر کاهش جرایم، امکان پایش و مدیریت بهتر روستاها نیز برای مسئولان فراهم شود.
