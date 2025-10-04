هفته جهانی فضا (World Space Week) بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی مربوط به فضا محسوب می‌شود که همه ساله در روزهای ۴ تا ۱۰ اکتبر (۱۲ تا ۱۸ مهر) در بیش از ۹۰کشور جهان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ایران -که از سال۱۳۸۷ به‌عنوان نهمین کشور جهان در پرتاب مستقل ماهواره به فضا لقب گرفته است- این هفته گرامی داشته شده و مراسمی برای آن توسط سازمان فضایی برگزار می‌شود. ایران اکنون بدون شک یکی از برترین کشورهای جهان در پرتاب‌های فضایی به‌شمار می‌رود. حضور ماهواره‌های متعدد ایرانی در فضا که بیشترشان توسط راکت‌های بومی به مدار رسیده‌اند، گواه این مدعاست.

هفته جهانی فضا

دو رویداد مهم در ماه اکتبر در حوزه فضایی رخ داده است. نخست، چهارم اکتبر۱۹۵۷ بود که ماهواره اسپوتنیک-۱ توسط اتحاد جماهیر شوروی به مدار فرستاده شد و این شروعی بود بر عصر فضا. دوم در دهم اکتبر۱۹۶۷، معاهده فضای ماورای جو توسط اعضای سازمان ملل متحد به امضا رسید. این دو رویداد، دلیل شروع و پایان هفته جهانی فضا شدند.

نگاهی به رخدادهای مهم فضایی ایران

  • ۱۷ دی ۱۳۴۶: ایران به کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل (COPUOS) پیوست.
  • ۱۳۸۲: ایجاد مرکز ملی فضایی ایران و آغاز جدی برنامه فضایی بومی.
  • ۱۲ آبان ۱۳۸۴: پرتاب نخستین ماهواره ساخت ایران با نام سینا-۱ با همکاری روسیه.
  • ۱۵ بهمن ۱۳۸۶: پرتاب آزمایشی کاوشگر-۱ و اعلام آغاز برنامه ماهواره‌بر بومی.
  • ۱۴ بهمن ۱۳۸۷: پرتاب موفق ماهواره امید با ماهواره‌بر سفیر-۲؛ ایران نهمین کشور دارای توان پرتاب مستقل شد.
  • ۲۵ خرداد ۱۳۹۰: پرتاب ماهواره رصد-۱ (اولین ماهواره تصویربرداری ساخت ایران).
  • ۱۴ بهمن ۱۳۹۰: پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت؛ ماهواره سنجش از دور با عمر طراحی ۲ ماه.
  • ۹ بهمن ۱۳۹۱: پرتاب موفق میمون فضانورد به ارتفاع ۱۲۰ کیلومتری با کاوشگر پیشگام.
  • ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹: پرتاب موفق ماهواره نور-۱ توسط سپاه پاسداران با ماهواره‌بر قاصد؛ اولین ماهواره نظامی ایران.
  • ۱۷ اسفند ۱۴۰۰: پرتاب ماهواره نور-۲ و استقرار در مدار ۵۰۰ کیلومتری.
  • ۱۸ مرداد ۱۴۰۱: پرتاب ماهواره خیام با همکاری روسیه، برای سنجش از دور با دقت بالا.
  • ۵ مهر ۱۴۰۲: پرتاب ماهواره نور-۳ و قرار گرفتن در مدار ۴۵۰ کیلومتری.
  • ۸ بهمن ۱۴۰۲: پرتاب هم‌زمان ۳ ماهواره (کیهان‌۲، مهدا، هاتف-۱) با ماهواره‌بر سیمرغ؛ موفق‌ترین پرتاب چندماهواره‌ای ایران.
  • ۲۴ شهریور ۱۴۰۳: ماهواره چمران-۱ که ماهواره تحقیقاتی است، به وسیله ماهواره‌بر قائم-۱۰۰ در مدار ۵۵۰ کیلومتری قرار گرفت.
  • ۱۶ آذر ۱۴۰۳: ماهواره فخر-۱ متعلف به ارتش جمهوری اسلامی، توسط ماهواره‌بر سیمرغ در مدار قرار گرفت.
  • ۳ مرداد ۱۴۰۴: ماهــواره ناهید-۲ همراه با پرتابگر روسی «سایوز» از پایگاه فضایی «وستوچنی» به فضا ارسال شد.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: پرتاب ماهواره ایران ، برنامه فضایی ایران
