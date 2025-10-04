رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از مصدومان حادثه بالگرد امدادی در اشترانکوه عیادت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعبت هلال احمر اعلام کرد: بابک محمودی صبح امروز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور در بیمارستان ازنا، از مصدومان حادثه سقوط بالگرد امدادی در منطقه اشترانکوه عیادت و روند درمان آنها را پیگیری کرد.

وی در جریان این بازدید با تیم‌های پزشکی و امدادی حاضر در بیمارستان گفت‌و‌گو کرده و از نحوه ارائه خدمات درمانی به حادثه‌دیدگان اطمینان حاصل کرد.

محمودی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی، هوایی و درمانی گفت: ۳ نفر از سرنشینان حادثه، صبح امروز توسط بالگرد امدادی به ازنا منتقل شدند و تحت درمان قرار دارند.

منبع: جمعیت هلال احمر