مجموعه‌برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در هفته کتاب با عنوان «تهرانِ کتابخوان‌ها» اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه‌برنامه‌های سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران در سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با عنوان «تهرانِ کتابخوان‌ها» اعلام شد. این برنامه‌ها از ۲۴ تا ۳۰ آبان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار می‌شود.

در برنامه «قرارمون کتابخونه»، مخاطبان کتابخانه‌های سازمان فرهنگی‌هنری در قالب یک قرار دسته‌جمعی در یک برنامه کتاب‌محور مانند رونمایی یا نقد و بررسی کتاب، تجلیل از اعضای کتابخانه و نویسنده‌ها و فعالان محلی حوزه کتاب حضور می‌یابند. این برنامه‌ها در فضای کتابخانه‌ها اجرا خواهد شد.

همچنین فرهنگسرا‌های تهران در هفته کتاب میزبان «رویداد کتاب» خواهند بود که این رویداد در قالب رونمایی، نقد و بررسی یا معرفی کتاب، دعوت از نویسنده، تجلیل از چهره‌های فرهنگی و نویسندگان محلی، مسابقه کتابخوانی، اردوی کتاب و... خواهد بود.

«کتابخانه به وسعت تهران» دیگر برنامه‌ای است که از یکشنبه ۲۵ تا سه‌شنبه ۲۷ آبان برگزار می‌شود و در آن خدمات کتابخانه‌ای مانند معرفی کتاب، عضویت رایگان شهروندان، اجرای برنامه‌های کتاب‌محور، چالش‌های کتاب‌محور، میزبانی از فعالان حوزه کتابخوانی و... در خیابان‌ها و اماکن عمومی مناطق ۲۲ گانه ارائه می‌شود. هدف از اجرای این برنامه، فراهم کردن فرصتی برای آشنایی شهروندان با کتابخانه‌های نزدیک به محل سکونتشان است و بخشی از امکانات فیزیکی کتابخانه‌ها در این برنامه در معرض دید شهروندان قرار می‌گیرد.

رویداد مبادله کتاب با عنوان «دست به دست» از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف فراهم کردن فرصتی برای دسترسی بیشتر مردم به کتاب‌ها و همچنین گردش کتاب‌های بدون استفاده در جامعه با کمترین هزینه برگزار می‌شود. در این رویداد، شهروندان می‌توانند کتاب‌های خوانده‌شده و بلااستفاده خود را با دیگران مبادله کنند و کتاب‌هایی نیز برای ارسال به مناطق محروم و کم‌برخوردار شهر تهران جمع‌آوری می‌شود. رویداد «دست به دست» پنجشنبه ۲۹ آبان با مشارکت شهرداری منطقه ۶ در بلوار کشاورز برگزار خواهد شد.

چالش «هفت‌خانِ کتابدار» برنامه‌ای است که برای کتابداران تدارک دیده شده و در آن هر روز یک پرسش چالشی از این افراد طرح می‌شود. همچنین جشن بزرگ «کتاب‌یار» که هر سال با هدف تقدیر از کتابداران سازمان فرهنگی هنری برگزار می‌شود، پس از ایام فاطمیه برگزار خواهد شد.

مجموعه‌برنامه‌های باغ کتاب با عنوان «تهران می‌خواند»، تامین و به‌روزرسانی منابع کتابخانه‌ها، امکان عضویت رایگان در کتابخانه‌ها، بخشودگی جرائم دیرکرد کتاب، دورهمی بچه‌کتابخون‌ها با حضور نوجوانان، «دیدار با کتابدار» و همچنین ۲۸ برنامه ویژه منطقه‌ای در مراکز سازمان، دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به مناسبت هفته کتاب است.

برچسب ها: هفته کتابخوانی ، شهرداری
خبرهای مرتبط
رویکرد هلال‌احمر برای استفاده از دانش و فناوری‌های نوین در امداد و نجات
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
آموزش همگانی مخاطرات و کمک‌های اولیه در جمعیت هلال احمر
ارائه بیش از ۸۴۰ خدمت امدادی توسط نیرو‌های عملیاتی شبکه امدادونجات کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بادبادک فروشی که جراح زیبایی شد
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
افشای راز مرگ خاموش زن مستأجر
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
مقتول زندگی خواهرم را نابود کرده بود
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
رادان: ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی افتتاح شد
۴۹ درصد از تصادفات فوتی عابرین پیاده تهران در بزرگراه‌ها اتفاق افتاده است
ساخت منازل سازمانی در فراجا نمونه کار جهادی است
آخرین اخبار
تلفن "۱۴۸۰" فرصتی فوری و رایگان برای دسترسی به سلامت روان
کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق
آغاز نشست مطبوعاتی سخنگوی استانداری تهران
افشای راز مرگ خاموش زن مستأجر
پایان فرار کلاهبردار چک‌های بی‌پشتوانه با عملیات شبانه پلیس
پویش «من می‌نویسم» زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان شاهد است
عواملی که باعث کاهش تصادفات افراد پاکبان و کارتن خواب می‌شود + فیلم
نقش مهم توانمندسازی زنان بومی و محلی در دفاع از تنوع زیستی ایران
افزایش نظارت تصویری بر حریم تهران با نصب ۱۴ دوربین جدید
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
ابطال مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها درباره تعیین امتیاز برای تأهل و داشتن فرزند
۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بی‌سوادند
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
ساخت نخستین آمفی‌تئاتر نیمه‌باز کشور تا پایان سال
ساخت منازل سازمانی در فراجا نمونه کار جهادی است
رادان: ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی افتتاح شد
راه‌اندازی نخستین مرکز تعویض پلاک سیار کشور در شمال شرق تهران
ورود دادگستری استان تهران به‌منظور جلوگیری از جولان اشخاص فاقد صلاحیت در عرصه جراحی‌های زیبایی
مقتول زندگی خواهرم را نابود کرده بود
۴۹ درصد از تصادفات فوتی عابرین پیاده تهران در بزرگراه‌ها اتفاق افتاده است
دادستان تهران: با مدیرانی که در اجرای قانون هوای پاک سهل‌انگاری کنند برخورد قانونی خواهیم کرد
اعلام آخرین وضعیت ترافیک تهران در مسیر‌های پرتردد
کیفیت هوای ابری تهران نارنجی است
بادبادک فروشی که جراح زیبایی شد
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
تفاهم‌نامه همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
ارائه خدمات فاخر و مناسب حق زائران ایرانی است
شاخصه‌های مهم فردی که راهبر اجتماعی است + فیلم
شیراز میزبان نوری که از کلام وحی و خون سرخ شهدا می‌تابد