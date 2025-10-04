باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک از زمان حضور در فدراسیون ژیمناستیک به واسطه اینکه او یکی از قهرمانان این رشته محسوب میشد و با این رشته آشنایی کامل داشت با رای اعضای مجمع به عنوان رئیس این فدراسیون مشغول به کار شد.
اینچه درگاهی در بسیاری از جوانب با علی رضا دبیر در کشتی مقایسه میشود از این جهت که او در کار خود تبحر دارد و به نوعی برنامه هایش را فدای اوامر مدیران ورزش و خواستههای آنها نمیکند و به همین دلیل است که شاید حضور او خیلی از سوی وزارت ورزش (دوران سجادی) خوشایند نبود تا جایی که اینچه درگاهی را به صورت غیر قانونی (خلاف اساسنامه) از این فدراسیون کنار گذاشتند و در آن زمان اینچه درگاهی غیر رسمی رئیس بود، اما فدراسیون توسط یک سرپرست منصوب شده از وزارت ورزش و جوانان شروع به فعالیت کرد.
در آن زمان گفته میشد عابد حقدادی از گزینههای وزارت ورزش محسوب میشود، اما در مجمع بعد از اینکه صلاحیت اینچه درگاهی را تایید نکردند او با ۲۰ رای رئیس فدراسیون شد و این در حالی بود که حدود ۲۰ عضو در اعتراض به رد صلاحیت اینچه درگاهی مجمع را ترک کردند.
دوره ریاست حقدادی در فدراسیون ژیمناستیک هم با حواشی زیادی روبهرو بود، در اختیار نداشتن ایمیلهای فدراسیون، به رسمیت نشناختن او به عنوان رئیس فدراسیون از سوی فدراسیون جهانی باعث شده بود برخی ورزشکاران برای حضور در مسابقات بینالمللی با مشکلات زیادی روبهرو شوند و حتی برخی از ورزشکاران از حضور در برخی رقابتها بازماندند. در نهایت پس از ۹ ماه کشمکش، برای اینکه فدراسیون ژیمناستیک با خطر تعلیق مواجه نشود ریاست حقدادی در فدراسیون ژیمناستیک ملغی شد و قرار بود سرپرستی این فدراسیون هم به اینچه درگاهی سپرده شود.
ما در نهایت اختلافها به اینجا ختم شد که اینچه درگاهی باید در انتخابات حضور داشته باشد و با رای م. جمع رئیس انتخاب شود و این اتفاق رخ داد، اما از آن زمان تاکنون هر روز پروندهای جدید باز میشود و چالشهایی برای ژیمناستیک بوجود میآورند که به نظر میرسد اگر اینچه درگاهی رئیس نبود شاید این اتفاقات نیز رخ نمیداد.
در دوره حضور او با وجود وقفه ۲ ساله از ۱۳۹۶ تا کنون تیمهای ملی ژیمناستیک حضور موفقیت آمیزی در مسابقات برون مرزی داشتند. الفتی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ موفق شد مدال نقره بدست بیاورد و در ژیمناستیک قهرمانی آسیا در ۲۰۲۵ صاحب مدال طلا شد و او توانست برای نخستین بار این افتخار را برای کشورمان رقم بزند سهمیه بازیهای المپیک پاریس و عنوان هفتمی برای ژیمناستیک از دیگر افتخارات الفتی در سالهای اخیر است.
این که موفقیتهای ژیمناستیک که یک رشته پایه و پر مدال در تمام کشور هاست دیده نمیشود باید بررسی شود.
وقتی علی رضا دبیر موفق شد با کشتی که رشته تخصصی خودش در دوران حرفهای اش بوده است به قله کشتی جهان برسد تعریف و تمجیدها از او تمامی نداشته و ندارد و این حق اوست، اما در رشته ژیمناستیک که خاستگاه آن ایران نیست موفقیتها دیده نمیشود و برخی افراد در صددند که به این رشته در حال حرکت سنگ بزنند.
ما در ورزشهای پایه و مادر در کشورمان مشکل داریم در شنا و دو و میدانی و ژیمناستیک و ... سخت است رسیدن به مدال وحالا که این باب برای ورزش دارای اهمیتی مثل ژیمناستیک باز شده است وظیفه داریم از آن حمایت کنیم و این میتواند در آینده این رشته و سرنوشت کاروانهای ما در رقابتهای آسیایی و المپیک تاثیر گذار باشد همانگونه گه چین با سرمایه گذاری روی همین رشتهها در صدر جدول مدال آوری است.
حضور یک رئیس فدراسیون متخصص در این حوزه در کشتی جواب داد و در ژیمناستیک هم به همین شکل و شاید اگر به احسان حدادی نیز فرصتی داده شود او هم بتواند در دو و میدانی پس از کمی تجربه مدیریتی این رشته را به روزهای خوبش باز گرداند.
وزارت ورزش و جوانان موظف است از روسای فدراسیونهای موفق حمایت کند و البته اگر تخلفی در فدراسیونی مشاهده شد در اوج شفافیت موضوع را مطرح و در مراجع ذی صلاح بررسی کند همانطور که پیشتر نیز این اتفاقات رخ داده است.
اینکه اینچه درگاهی باشد یا هر کسی دیگر دبیر باشد یا دیگری مهم نیست مهم موفقیت و حال خوب این رشته است و احترام به رای مجمع میتواند چاره موفقیت خیلی از فدراسیونهای ورزشی ما باشد مهم این است که حلقه دار را خودمان بر گردن ژیمناستیک می اندازیم و عیار دایره طلایی را هر روز درخشان تر می کنیم حمایت موفقیت می آورد و بی تفاوت ناکامی!