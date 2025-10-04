باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (شنبه) در هشتمین روز رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان (هند)، علی بازیار و عرفان بندری ملی‌پوشان کشورمان در ماده پرتاب نیزه کلاس F ۵۴ به مصاف حریفان خود رفتند.

در این مسابقات علی بازیار توانست با رکورد ۳۲.۲۴ متر مدال طلای جهان و عنوان قهرمانی را از آن خود کند و عرفان بندری دیگر نماینده کشورمان با ثبت رکورد ۳۱.۲۳ متر موفق به کسب مدال برنز مسابقات جهانی شد.

تعداد مدال‌های کاروان کشورمان به ۱۲ عدد رسید که شامل ۶ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی‌اصغر جوانمردی و علی بازیار، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری کسب کرده است.