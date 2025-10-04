باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حماس در یک بیانیه با استقبال از طرح ترامپ، درخواست توضیحات بیشتری در مورد برخی از مواد آن کرد که این سؤال را به وجود آورد که آیا این گروه طرح را تأیید کرده است یا خیر. این گروه گفت که با آزادی تمام اسرای اسرائیلی، چه زنده و چه کشته شده، موافقت کرده و تأکید کرد که از طریق واسطه‌ها آماده است تا فوراً برای بحث در مورد طرح وارد عمل شود.

حماس همچنین گفت که با انتقال حکومت نوار غزه به یک نهاد فلسطینی متشکل از کارشناسان مستقل موافقت می‌کند. با این حال، هیچ اشاره‌ای به خلع سلاح نکرد که یک خواست کلیدی آمریکا و اسرائیل است.

بسیاری از کشور‌ها از پاسخ جنبش مقاومت اسلامی حماس به طرح صلح آمریکا استقبال کرده و آن را گامی مهم در مسیر پایان جنگ غزه توصیف کردند.

قطر از اعلام موافقت حماس با طرح ترامپ استقبال کرد

دوحه در بیانیه‌ای از وزارت خارجه خود گفت: «ما همچنین از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر درخواست آتش‌بس فوری برای تسهیل آزادی ایمن و سریع اسرا و دستیابی به نتایج سریع که به خونریزی فلسطینیان در نوار غزه پایان دهد، حمایت می‌کنیم.»

قطر افزود که با مصر و واشنگتن برای ادامه بحث‌ها در مورد طرح پایان جنگ شروع به کار کرده است.

مصر گفت امیدوار است این تحولات مثبت منجر به اجرای طرح توسط همه طرفین شود.

مصر مراتب قدردانی خود را از بیانیه صادره از سوی جنبش حماس در پاسخ به طرح رئیس‌جمهور آمریکا درباره توقف جنگ در نوار غزه ابراز داشت و آن را نشانگر اهتمام این جنبش و تمامی گروه‌های فلسطینی به جلوگیری از ریخته شدن خون مردم فلسطین و حفظ جان غیرنظامیان بی‌گناه و همچنین بیانگر درک ضرورت پایان دادن به این جنگ دانست؛ به گونه‌ای که پایه‌ای برای حرکت به‌سوی تحقق آرمان‌های ملت فلسطین در جهت تجسم یافتن کشور فلسطین باشد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با استقبال از پاسخ جنبش حماس به طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرد که اکنون زمان بهره‌گیری از این فرصت برای توقف جنگ در غزه است. گوترش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از موضع اعلام‌شده حماس خرسندم و همه طرف‌ها را فرا می‌خوانم که از این فرصت برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه استفاده کنند.» وی همچنین بر آمادگی سازمان ملل برای حمایت از هرگونه تلاش بین‌المللی با هدف تحقق آتش‌بس فوری و ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به صلحی پایدار در خاورمیانه تأکید کرد.

ترکیه: پاسخ حماس می‌تواند زمینه‌ساز آتش‌بس و تحقق صلح باشد

وزارت امور خارجه ترکیه نیز بیان کرد: ما بر این باوریم که پاسخ جنبش حماس به طرح اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آتش‌بس فوری در غزه، تضمین دسترسی بی‌وقفه کمک‌های انسانی و برداشتن گام‌هایی برای تحقق صلح پایدار باشد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای افزود: اسرائیل باید فوراً حملات خود علیه ساکنان غزه را متوقف کند. همچنین از همه طرف‌ها دعوت می‌کنیم تا مذاکرات فوری را برای دستیابی به آتش‌بس و اجرای راه‌حل دوکشوری که مورد حمایت جامعه بین‌المللی است، آغاز کنند.

این بیانیه می‌افزاید: ترکیه به حمایت از مذاکرات و مشارکت سازنده در این روند ادامه خواهد داد.

یمن: تا پیروزی یا شهادت همراه غزه خواهیم بود

نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای بر پایبندی به عهد خود در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است:به برادران قهرمانمان در جنبش‌های «حماس» و «جهاد اسلامی» می‌گوییم: ما در جزئیات مذاکرات دخالت نداریم، زیرا تصمیم‌گیری درباره آن به دست شماست، اما به عهد خود پایبندیم. همان‌طور که عملیات‌های نظامی حمایتی‌مان را به درخواست شما آغاز کردیم، تنها به درخواست شما نیز متوقف خواهد شد و هر زمان که بخواهید از سر گرفته خواهد شد. سرنوشت شما سرنوشت ماست و تا پیروزی یا شهادت همراهتان خواهیم بود؛ و کسانی که ظلم کردند خواهند دانست که به چه سرنوشتی دچار خواهند شد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفت که آزادی همه اسرا و آتش‌بس در غزه اکنون در دسترس است. او گفت: «تعهد حماس باید بدون تأخیر پیگیری شود.»

ماریجوری تیلور گرین، نماینده کنگره که از نحوه جنگ اسرائیل انتقاد کرده، گفت جنگ باید پایان یابد. او با انتشار پاسخ حماس به طرح ترامپ در پستی نوشت: «افراد زیادی کشته و زخمی شده‌اند و صلح به شدت مورد نیاز است.»

لیندسی گراهام، سناتور و مدافع سرسخت نحوه جنگ اسرائیل و متحد نزدیک ترامپ، گفت که پاسخ حماس «در اصل، رد طرح ترامپ توسط حماس» است.

نخست‌وزیر مالزی: با «بخش زیادی» از طرح آمریکا مخالفم، اما «اولویت» نجات جان فلسطینیان است

«انور ابراهیم»، رهبر مالزی اعلام کرد که دولت او با وجود اعلام حمایت چندین کشور از طرح غزه ترامپ پس از بیانیه روز جمعه حماس که حاکی از موافقت این گروه با عناصر کلیدی پیشنهاد بود، همچنگین ابهامات عمده‌ای در مورد این طرح دارد.

او روز شنبه گفت: «طرح صلح ارائه شده توسط ایالات متحده کامل نیست و ما حتی با بخش زیادی از آن مخالفیم. با این حال، اولویت کنونی ما نجات جان مردم فلسطین است.»

انور افزود: «حمایت کشور‌های عربی و اسلامی به معنای توافق با همه موارد مندرج در آن طرح نیست، بلکه گامی جمعی برای توقف خونریزی، رد اخراج و فراهم کردن فرصت برای بازگشت مردم غزه به وطنشان است.»

کی یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد پذیرش این طرح از سوی حماس گامی مهم به جلو است و از همه طرف‌ها خواست اجرای توافق را بدون تأخیر آغاز کنند. وی افزود: اکنون فرصتی واقعی برای پایان دادن به جنگ، بازگشت "گروگان‌ها" و ارسال کمک‌های انسانی به نیازمندان وجود دارد.

نخست‌وزیر ایرلند نیز ابراز امیدواری کرد که این تحول راه را برای آتش‌بس فوری و افزایش جریان کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه هموار کند.

از سوی دیگر، نخست‌وزیر استرالیا، ضمن استقبال از پیشرفت در طرح صلح ترامپ، تأکید کرد که کشورش به حمایت از تلاش‌ها برای پایان جنگ و دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار بر اساس راه حل دو کشور ادامه خواهد داد.

نخست‌وزیر کانادا نیز از موضع حماس استقبال کرد و از همه طرف‌ها خواست به اجرای توافق پایبند بمانند و در مسیر تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای حرکت کنند.

همچنین نارندا مودی، نخست‌وزیر هند، نشانه‌های اولیه آزادی اسرا در غزه را گامی بزرگ به جلو خواند و تأکید کرد دهلی‌نو همچنان از تمامی تلاش‌ها برای تحقق صلحی پایدار و عادلانه در منطقه حمایت خواهد کرد.

*محمود عباس*، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با استقبال از اعلام توقف جنگ در نوار غزه توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آمادگی فلسطینیان برای پیگیری جزئیات اجرایی این آتش‌بس را اعلام کرد.

وی در بیانیه‌ای، اظهارات مثبت جنبش حماس درباره آزادی کلیه اسرا و همکاری سازنده در این مرحله حساس را مورد تقدیر قرار داد و خاطرنشان کرد: «این برهه حساس، نیازمند عالی‌ترین سطح مسئولیت‌پذیری ملی از سوی تمامی طرف‌های درگیر است.»

رئیس تشکیلات خودگردان در ادامه با قدردانی از تلاش‌های گسترده ترامپ برای پایان دادن به جنگ و حرکت به سوی صلح پایدار، از کلیه کشور‌های عربی و اسلامی فعال در این زمینه شامل عربستان سعودی، مصر، اردن، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و پاکستان تشکر نمود.

این موضع‌گیری در چارچوش رویکرد دیپلماتیک تشکیلات خودگردان فلسطین برای تثبیت آتش‌بس و آغاز روند بازسازی صورت گرفته است.

*پاکستان خواستار توقف فوری حملات به غزه شد*

دولت پاکستان از پاسخ جنبش حماس به طرح اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تقدیر کرد و گفت: این پاسخ فرصت مهمی برای تضمین آتش‌بس فوری، توقف ریخته شدن خون فلسطینیان بی‌گناه در غزه، آزادی اسرای اسرائیلی و فلسطینی و دسترسی بی‌مانع به کمک‌های انسانی فراهم می‌کند و راه را برای یک روند سیاسی معتبر به سوی صلح پایدار هموار می‌سازد.

*اردن: پاسخ حماس به طرح ترامپ گامی مهم در مسیر پایان دادن به جنگ است*

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از پاسخ مثبت جنبش حماس به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تاکید کرد که ما آن را گامی مهم برای پایان دادن به جنگ در غزه تلقی می‌کنیم.

منبع: رویترز، خبرگزاری فرانسه، الجزیره