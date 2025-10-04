مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از شناسایی ۳۲۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، از شناسایی ۳۲۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی این شهرستان در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

او افزود: تغییر کاربری اراضی کشاورزی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی کشور است و با توجه به اهمیت شهرستان ساری به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی، هیچ‌گونه تسامحی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

علوی با تأکید بر عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی در برخورد با این تخلفات، گفت: تمامی متخلفان به مراجع قانونی معرفی شده و پروژه‌های غیرمجاز نیز متوقف یا تخریب خواهند شد. هدف ما حفظ اراضی تولیدی برای نسل‌های آینده و جلوگیری از نابودی ظرفیت‌های اکولوژیک و اقتصادی منطقه است.

او در ادامه به ابعاد گسترده این پدیده اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد، تغییر کاربری‌ها به قصد سوداگری و فروش زمین با قیمت بالا است که علاوه بر برهم زدن تعادل بازار مسکن، موجب تخریب منابع خاک، آب، جنگل‌ها و محیط زیست می‌شود.

علوی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی مانند پهپاد و سامانه‌های GIS برای رصد مداوم تغییرات کاربری، آموزش و آگاه‌سازی بهره‌برداران و تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده‌ها از راهکار‌های کلیدی در کنترل این پدیده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری با بیان اینکه حفظ اراضی زراعی، یک مسئولیت ملی است، از عموم مردم خواست با مشاهده تخلفات در این حوزه، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباط مردمی جهاد کشاورزی گزارش دهند.