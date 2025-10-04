جانباز سرافراز ۷۰ درصد دفاع مقدس فتح‌الله بناری به یاران شهیدش پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت:، جانباز سرافراز ۷۰ درصد و یادگار هشت سال دفاع مقدس، فتح‌الله بناری که بیش از چهار دهه از عمر خود را در بستر جانبازی و با صبر و ایثار سپری کرده بود، امروز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: این یادگار هشت سال دفاع مقدس در سال ۱۳۶۲ در عملیات غرورآفرین خیبر و در جزیره مجنون، بر اثر اصابت ترکش به ناحیه ستون فقرات به افتخار جانبازی نائل آمد و از آن زمان تاکنون، زندگی خود را در مسیر عشق به ولایت، مقاومت و خدمت به آرمان‌های شهدا سپری کرد.

وی ادامه داد:صبر و استقامت این شهید عزیز، درسی بزرگ برای نسل امروز است؛ او نه‌تنها در میدان جنگ، بلکه در عرصه زندگی نیز مجاهدی صادق بود که با لبخند، درد را معنا می‌کرد و با ایمان، رنج را به عشق بدل ساخت.

حسینی ضمن تسلیت به خانواده معظم این شهید، جامعه ایثارگری استان و مردم شهیدپرور خوزستان و شهرستان باغملک گفت:پیکر مطهر جانباز شهید فتح‌الله بناری پس از انتقال به زادگاهش، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم قدرشناس خوزستان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. زمان و مکان دقیق مراسم تشییع و خاکسپاری متعاقباً اعلام خواهد شد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ، شهادت جانباز دوران دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
جانباز لامردی به همرزمان شهیدش پیوست
به مناسبت 22 اسفندماه؛
ارسال آثار دانش‌آموزی به جشنواره "نیلوفران آبی"
وداع با جانباز دفاع مقدس در لارستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بسم رب الشهدا و صدیقا..
شادی ارواح طیبه شهدا و امام شهدا صلوات
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
سلام بر شهدا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
سلام بر شهدا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
د
۱۲:۳۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد. متاسفانه بنیادچانبازان منطقه ۳ تهران حتی یک دفعه نشده که به من جانباز۳۳ درصد اعصاب و روان که آزاده هم هستم سری بزنه. منم یادگار جنگم؟ ۴سال در اردوگاه عراق کمپ۱۵ کتک و گرسنگی و ... کشیدم. عراقی‌ها برادر من نیستن و نمیشن ۹مهر هم تولدم بود
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
تولدتون مبارک باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه و عزتشون بده انشالله
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۲:۱۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد خوشا بحالش خوشابه سعادتش شهادت بهترین هدیه خداست بهشت برین جایگاه ابدیش خواهدبود شهادت هنرمردان خداست
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتشون کنه. مردان بی‌ادعا
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
روژان
۱۱:۲۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد یادشان گرامی
۱
۱۸
پاسخ دادن
مدارس ۶ شهرستان خوزستان روز یکشنبه در نوبت صبح غیرحضوری شد
آخرین اخبار
مدارس ۶ شهرستان خوزستان روز یکشنبه در نوبت صبح غیرحضوری شد
معاون دادستان مرکز خوزستان: طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با قاطعیت در استان اجرا می‌شود
شهادت جانباز ۷۰ درصد فتح الله بناری
پایان انتظار درویشیه و سویسه؛ آب پایدار به خانه‌های کارون رسید
آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان