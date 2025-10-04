به مناسبت هفته فراجا، نمایشگاه آخرین دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت برپا شد.‌

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ به مناسبت هفته فراجا ، نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در حاشیه همایش گرامیداشت این ایام  در رشت برپا شد.‌

در حاشیه برپایی این نمایشگاه هادی حق شناس استاندار گیلان گفت : امنیت استان گیلان را مدیون دلاور مردان نیروی انتظامی و دیگر ارگانهای امنیتی هستیم.‌

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+تصاویر

استاندار گیلان  با بیان اینکه با هر تعطیلی در سال شاهد سیل جمعیت مسافر به استان هستیم ، افزود : طی ۳ یا ۴ روز شاهد حضور بیش از ۴ میلیون مسافر به استان بودیم. 

حق شناس افزود : با حضور به موقع نیروهای امنیتی استان شاهد کاهش جرائم طبق گزارش های ارسالی  از ابتدای  امسال تاکنون بودیم.

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+تصاویر

 وی با اشاره به اینکه شاهد  تنوع  خدمات پلیس در استان هستیم، گفت : علاوه بر کنترل  ترافیک در پیک سفر، پیشگیری  از جرم با ورود مسافر از دیگر خدمات نیروی انتظامی است.‌

 استاندار گیلان به معیشت و مسکن نیروی انتظامی اشاره و اذعان داشت : تسهیلات بانکی و مسکن و توجه به رفاه پرسنل فراجا  از  مسائل مهمی است که حمایت خواهیم کرد.

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+تصاویر

برچسب ها: نمایشگاه ، هفته فراجا
خبرهای مرتبط
تلاش مضاعف برای تحقق شعار"پلیس خادم مردم، مردم حامی پلیس"در هفته فراجا
برگزاری مسابقه نقاشی «‏پلیس هوشمند» در تویسرکان
برگزاری همایش مدافعین امنیت - خادمین ملت در کوهدشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بررسی وهماهنگی گیلان برای میزبانی شایسته از اجلاس سراسری نماز
آخرین اخبار
بررسی وهماهنگی گیلان برای میزبانی شایسته از اجلاس سراسری نماز
ایران کشوری سرشار از مولفه‌های مادی و قدرت ملی
موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان شد
جشنواره طلایه‌داران زندگی در رشت برگزار شد
نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت+ تصاویر
همایش گرامیداشت هفته فراجا در گیلان + فیلم