به مناسبت هفته فراجا، نمایشگاه آخرین دستاوردهای نیروی انتظامی در رشت برپا شد.‌

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ به مناسبت هفته فراجا ، نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در حاشیه همایش گرامیداشت این ایام در رشت برپا شد.‌

در حاشیه برپایی این نمایشگاه هادی حق شناس استاندار گیلان گفت : امنیت استان گیلان را مدیون دلاور مردان نیروی انتظامی و دیگر ارگانهای امنیتی هستیم.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه با هر تعطیلی در سال شاهد سیل جمعیت مسافر به استان هستیم ، افزود : طی ۳ یا ۴ روز شاهد حضور بیش از ۴ میلیون مسافر به استان بودیم.

حق شناس افزود : با حضور به موقع نیروهای امنیتی استان شاهد کاهش جرائم طبق گزارش های ارسالی از ابتدای امسال تاکنون بودیم.

وی با اشاره به اینکه شاهد تنوع خدمات پلیس در استان هستیم، گفت : علاوه بر کنترل ترافیک در پیک سفر، پیشگیری از جرم با ورود مسافر از دیگر خدمات نیروی انتظامی است.‌

استاندار گیلان به معیشت و مسکن نیروی انتظامی اشاره و اذعان داشت : تسهیلات بانکی و مسکن و توجه به رفاه پرسنل فراجا از مسائل مهمی است که حمایت خواهیم کرد.