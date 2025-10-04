باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کارشناسی داوری ۲ صحنه جنجالی بازی پرسپولیس با گل گهر + فیلم

دو تیم‌پرسپولیس و گل گهر با نتیجه یک بر یک به‌پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی دو تیم پرسپولیس و گل گهر در چارچوب لیگ برتر برگزار شد که چند صحنه این بازی حواشی ایجاد کرد.

 

 

 

