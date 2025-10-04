وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ضریب پوشش نوآموزان در دوره پیش‌دبستانی حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه  - در آئین جشن غنچه‌ها ویژه دانش‌آموزان پیش دبستانی علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ضریب پوشش نوآموزان در دوره پیش‌دبستانی حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد است و امیدواریم با پشتیبانی دولت و مجلس، این رقم ابتدا به بیش از ۶۰ درصد و در آینده نزدیک به صد درصد برسد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود آموزش و پرورش است، اما برای توسعه کامل این دوره، همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز ضروری خواهد بود.

کاظمی ادامه داد: متأسفانه در حوزه محتوای آموزشی آسیب‌هایی وجود داشته است و تلاش می‌کنیم این بخش را تقویت کنیم تا کودکان از همان آغاز با مفاهیمی مانند انس با قرآن، احترام به قانون، نظم و رعایت حقوق دیگران آشنا شوند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بخش قابل توجهی از انرژی و برنامه‌های آموزش و پرورش در سال جاری به توسعه و بهبود دوره پیش‌دبستانی اختصاص یافته تا زمینه‌ساز آینده‌ای باکیفیت‌تر برای نسل جدید شود.

علیرضا کاظمی اظهار کرد: دوره پیش‌دبستانی طلایی‌ترین مرحله تربیت انسان است؛ مرحله‌ای که شخصیت کودک شکل می‌گیرد و استعدادها بروز پیدا می‌کنند. اگر در این مقطع به‌درستی عمل کنیم، ورود به دوره ابتدایی نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود. بنابراین، برای رفع نگرانی‌ها در زمینه‌هایی مانند هویت ملی و دینی و رشد علمی دانش‌آموزان، چاره‌ای جز توجه ویژه به تعلیم و تربیت کودکان در این دوره نداریم.

