باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: بر اساس پهنه‌بندی گسل‌های استان که در آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله کشور مشخص شده است، کلیه پروژه‌های ساخت مدارس باید خارج از حریم ۳۰ کیلومتری این گسل‌ها اجرا شوند. همچنین از احداث هرگونه فضای آموزشی جدید در محدوده این حریم باید خودداری گردد و این موضوع در آینده نیز به شدت پیگیری خواهد شد.

محمدرضا فلاح نژاد، سرپرست اداره کل مدیریت بحران البرز گفت سازه‌های حساس درمانی، آموزشی و زیرساخت‌های حیاتی باید با استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای احداث شوند.

این مسئول همچنین به ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در خصوص گسل کلانشهر کرج و حریم ۳۰ کیلومتری آن اشاره کرد.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان البرز افزود: این اداره کل در راستای رعایت حریم ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی، با پایش مستمر اقدامات دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل راه و شهرسازی استان، تحقق اهداف این مصوبه مهم را با دقت و قاطعیت پیگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر مسئولیت کلیه نهادهای اجرایی، بیان داشت: شهرداری کرج به عنوان متولی اصلی در شهر کرج و سایر دستگاه‌های اجرایی در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر کرج و حتی روستاهای واقع در این محدوده، با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، مسئولیت مستقیم در اجرای این مصوبه را بر عهده دارند.

فلاح نژاد هشدار داد که اقدامات انجام شده تا کنون، از قبیل رعایت مجوزهای صادره، مقاوم‌سازی و جابجایی بناهای مهم بر روی گسل، کافی نبوده است.

وی افزود: متأسفانه شاهد پیشرفت قابل قبولی در این زمینه نیستیم. وی در ادامه با اشاره به استانداردهای دقیق ساخت مراکز درمانی، تشریح کرد: در حوزه درمانی و بیمارستانی، با تأکید بر تاب‌آوری بالای این سازه‌ها، طراحی و اجرای آن‌ها پس از مطالعات دقیق ژئوتکتونیک و آزمایش خاک، و با توجه به اقلیم، جنس خاک محل ساخت پروژه و فاصله مناسب از گسل انجام می‌شود.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان البرز افزود: سازه‌های درمانی با شکل‌پذیری زیاد و بر اساس مقررات ملی ساختمان، آخرین آیین‌نامه‌های مربوطه و کتاب "بیمارستان ایمن" وزارت بهداشت ساخته می‌شوند.

همچنین، قبل از شروع عملیات اجرایی، مطالعات اولیه فاز یک سازه برای طراحی استاندارد بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط تهیه و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پیشگیرانه در حوزه مراکز آموزشی اشاره کرد و مجدداً تأکید کرد: بر اساس پهنه‌بندی گسل‌های استان در آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله کشور، کلیه پروژه‌های ساخت مدارس باید خارج از حریم ۳۰ کیلومتری این گسل‌ها انجام شود و از هرگونه ساخت‌وساز آموزشی جدید در این محدوده باید به طور جدی خودداری شود.

وی در تشریح اقدامات مربوط به زیرساخت‌های آبی نیز تصریح کرد: در خصوص اجرای سیاست‌های مربوط به ابنیه و زیرساخت‌های آبی واقع در مسیر گسل‌های زلزله شهر کرج و حومه ۳۰ کیلومتری آن، قبل از هرگونه اقدام و در فاز مطالعاتی، با استناد به قرارداد منعقده با آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان البرز، محل ساختگاه طرح از نظر زمین‌شناسی و ژئوتکنیک مورد مطالعه دقیق قرار می‌گیرد. سپس بر اساس گزارشات حاصله و آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله، طرح بررسی و اجرا می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بحران استان با نظارت مستمر، بر اجرای کامل و دقیق این مصوبه مصمم است و هیچ‌گونه اغماض و سهل‌انگاری در این زمینه، که خطری جدی برای ایمنی و جان مردم به شمار می‌رود، قابل پذیرش نخواهد بود.