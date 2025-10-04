مرکز مهر و گفتگو ویژه سالمندان و بازنشستگان، با هدف تقویت ارتباطات دوستانه و مشارکت اجتماعی در دبستان سعدی بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در محله آیت‌الله غفاری بندرعباس، جایی که بیش از ۲۸۶۰ سالمند زندگی می‌کنند، مرکز مهر و گفت‌و‌گو در دبستان سعدی افتتاح شد.

فضایی اجتماعی که با هدف تقویت ارتباطات دوستانه و مشارکت فعال سالمندان و بازنشستگان در فعالیت‌های گروهی، چراغی روشن برای زندگی اجتماعی این عزیزان خواهد بود.

مرکز مهر و گفت‌و‌گو با حضور سامیه جهانشاهی، مدیرکل بهزیستی هرمزگان، در دبستان سعدی بندرعباس به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

 این مرکز، به عنوان فضایی اجتماع‌محور ویژه سالمندان و بازنشستگان، تلاش می‌کند تا ارتباطات اجتماعی و روحیه شادابی را در میان این گروه از جامعه ارتقا دهد.

سامیه جهانشاهی در مراسم افتتاحیه با اشاره به اهمیت توجه ویژه به جمعیت سالمندان گفت: ایجاد مراکز مهر و گفت‌و‌گو گامی موثر در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان است. این فضا‌ها به آنها امکان می‌دهد تا در فعالیت‌های گروهی و جمعی شرکت کنند و ارتباط دوستانه و مستمری با همسالان خود برقرار کنند.

محله آیت‌الله غفاری که محل استقرار دبستان سعدی نیز هست، دارای جمعیت سالمندی بیش از ۲ هزار و ۸۶۹ نفر است که بهزیستی استان هرمزگان بر اهمیت ایجاد چنین فضا‌هایی برای بهبود شرایط زندگی آنها تاکید دارد.

این مرکز با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و آموزشی، بستری را فراهم می‌آورد تا سالمندان ضمن سرگرمی و یادگیری، احساس تعلق و ارزشمندی بیشتری در جامعه داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: امیدواریم این مراکز در سراسر استان گسترش یابد و بتوانیم با همکاری دستگاه‌های مختلف، محیطی امن، گرم و صمیمی برای سالمندان عزیز فراهم کرد.

مرکز مهر و گفت‌و‌گو در دبستان سعدی بندرعباس اکنون آماده پذیرش سالمندان و بازنشستگان برای پیوستن به این جمع دوستانه و پرنشاط است.

