به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی حمزهنژاد اظهار داشت: در جزایر غربی استان تا غرب تنگه هرمز، سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
وی افزود: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، با وزش باد نسبتاً شدید در جنوب شرق کشور، برخی مناطق شرقی و مرکزی استان نیز شاهد افزایش سرعت بادهای شمال شرقی همراه با احتمال گردوغبار خواهند بود.
به گفته این کارشناس هواشناسی، در مناطق شرقی استان، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد همچنین هشدار داد: با توجه به شکلگیری ناپایداریهای جوی و دریایی در عرضهای پایین (شمال اقیانوس هند)، از ترددهای دریایی به مناطق دور از ساحل دریای عمان خودداری شود.
از نظر دمایی نیز امروز و فردا افزایش نسبی دما در مناطق شرقی استان پیشبینی میشود.