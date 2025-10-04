کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان از افزایش سرعت باد و متلاطم شدن دریا در مناطق دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز از ظهر امروز تا شب خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار داشت: در جزایر غربی استان تا غرب تنگه هرمز، سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی افزود: در روز‌های یک‌شنبه و دوشنبه، با وزش باد نسبتاً شدید در جنوب شرق کشور، برخی مناطق شرقی و مرکزی استان نیز شاهد افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی همراه با احتمال گردوغبار خواهند بود.

به گفته این کارشناس هواشناسی، در مناطق شرقی استان، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد همچنین هشدار داد: با توجه به شکل‌گیری ناپایداری‌های جوی و دریایی در عرض‌های پایین (شمال اقیانوس هند)، از تردد‌های دریایی به مناطق دور از ساحل دریای عمان خودداری شود.

از نظر دمایی نیز امروز و فردا افزایش نسبی دما در مناطق شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

