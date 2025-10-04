ویتامین‌های گروه B، مجموعه‌ای از ویتامین‌های ضروری‌اند که نقش مهمی در تولید انرژی، عملکرد صحیح مغز و سلامت سیستم عصبی دارند.

ویتامین‌های گروه B، مجموعه‌ای از ویتامین‌های ضروری‌اند که نقش مهمی در تولید انرژی، عملکرد صحیح مغز و سلامت سیستم عصبی دارند. کمبود این ویتامین‌ها می‌تواند باعث خستگی، مشکلات عصبی و اختلالات خلقی شود.

ویتامین B در واقع یک گروه از ویتامین‌ها شامل B1 (تیامین)، B2 (ریبوفلاوین)، B3 (نیاسین)، B5 (پانتوتنیک اسید)، B6 (پیریدوکسین)، B7 (بیوتین)، B9 (فولات) و B12 (کوبالامین) است که هرکدام نقشی ویژه در بدن ایفا می‌کنند.

یک متخصص تغذیه بالینی می‌گوید: «ویتامین‌های گروه B برای تبدیل غذا به انرژی، ساخت گلبول‌های قرمز، و حفظ سلامت سلول‌های عصبی حیاتی هستند. به‌ویژه ویتامین B12 و فولات در تولید DNA و عملکرد مغز نقش دارند.»

نقش ویتامین‌های گروه B

B1 (تیامین): کمک به عملکرد مغز و سیستم عصبی، پیشگیری از خستگی

B2 (ریبوفلاوین): حفظ سلامت پوست، چشم و عملکرد سلولی

B3 (نیاسین): کمک به سوخت و ساز انرژی و کاهش کلسترول خون

B5 (پانتوتنیک اسید): تولید هورمون‌های استرس و چربی‌ها

B6 (پیریدوکسین): تنظیم خلق و خو، کمک به تولید هورمون‌ها

B7 (بیوتین): تقویت مو، پوست و متابولیسم قند و چربی

B9 (فولات): بسیار مهم در دوران بارداری برای رشد جنین

B12 (کوبالامین): جلوگیری از کم‌خونی و تقویت عملکرد عصبی

علائم کمبود ویتامین B

خستگی و ضعف مزمن

بی‌حسی و سوزن‌سوزن شدن دست و پا

مشکلات حافظه و تمرکز

افسردگی و اضطراب

ریزش مو و خشکی پوست

کم‌خونی مگابلاستیک (به‌خصوص کمبود B12 و فولات)

مشکلات گوارشی و التهاب زبان

منابع غذایی ویتامین B

غلات کامل، برنج قهوه‌ای

گوشت قرمز، مرغ، ماهی

تخم‌مرغ و لبنیات

سبزیجات برگ سبز (اسفناج، کاهو)

حبوبات و مغزها

میوه‌هایی مثل موز و مرکبات

توصیه‌های کاربردی

  • رعایت رژیم غذایی متنوع و متعادل برای دریافت کافی ویتامین‌های گروه B؛
  • در صورت بروز علائم کمبود، انجام آزمایش و مشورت با پزشک جهت مکمل‌درمانی؛
  • توجه ویژه زنان باردار به مصرف فولات برای جلوگیری از نقص‌های مادرزادی؛
  • مصرف مکمل‌های B12 به‌ویژه در افراد گیاه‌خوار و سالمندان که ممکن است جذب آن‌ها کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

ویتامین‌های گروه B، نقشی حیاتی در تولید انرژی، سلامت سیستم عصبی و خون‌سازی دارند. کمبود آن‌ها می‌تواند سلامت جسم و روان را تهدید کند، بنابراین مصرف روزانه مواد غذایی حاوی این ویتامین‌ها و توجه به علائم کمبود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

