دیدار فوتبالیست‌های ساحلی شمالی و جنوبی با برتری جنوبی‌ها پایان یافت.

دو تیم ملوان بندرانزلی و فولاد هرمزگان در بندرعباس به مصاف هم رفتند که در پایان، تیم فولاد هرمزگان، ۵ بر ۲ تیم ملوان بندرانزلی را شکست داد.

این دیدار در هفته دهم مسابقات لیگ برتر کشور و در زمین ساحلی غدیر بندرعباس برگزار شد.

بازیکنان تیم فولاد هرمزگان، با لباس قرمز و بازیکنان تیم ملوان بندرانزلی با لباس آبی به میدان رفتند و هواداران دو تیم نیز، رودرروی هم، اما دوستانه، تیم مورد علاقه خود را تشویق کردند.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرانزلی حاضر به مصاحبه نشد، اما منصور مدارایی سرمربی تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان گفت: با برنامه ریزی‌ها و تمرین‌های ویژه، پیروزی مقابل تیم خوب بندرانزلی به دست آمد.

علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور هم که به بندرعباس سفر کرده بازی را از نزدیک زیر نظر داشت.

هدف این سرمربی ملی از سفر به بندرعباس، تجزیه و تحلیل بازی فوتبالیست‌های جوان و موفق از هر دو تیم، برای دعوت احتمالی به شرکت در اردوی تیم ملی است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

برچسب ها: فوتبال ساحلی ، ساحلی بازان کشور
