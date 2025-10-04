با توافق کشورهای عضو پروژه منطقه‌ای «کاسا-۱۰۰۰»، عملیات اجرایی این طرح حیاتی انتقال برق پس از دو سال توقف، تا دو ماه آینده در خاک افغانستان از سر گرفته می‌شود.

 این پروژه که با تغییر نظام سیاسی در افغانستان متوقف شده بود، اکنون با حمایت بانک جهانی و همکاری کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان بار دیگر در آستانه آغاز قرار دارد.

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) اعلام کرده که حدود ۵۰ درصد از عملیات اجرایی این پروژه در خاک افغانستان باقی مانده و قرار است تأسیسات انتقال برق از گذرگاه شیرخان در ولایت قندوز تا گذرگاه تورخم در ننگرهار، به طول ۵۸۰ کیلومتر تکمیل شود.

هدف نهایی این پروژه، انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق مازاد تولیدشده در قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان از مسیر افغانستان است. این مسیر، افغانستان را به یکی از بازیگران کلیدی در ترانزیت انرژی منطقه‌ای تبدیل می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این پروژه را «حیاتی» خوانده و اعلام کرده که کارهای عملیاتی آن از اواخر ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. وی همچنین تأکید کرده که تأمین مالی این پروژه از سوی بانک جهانی صورت می‌گیرد.

برآوردها نشان می‌دهد افغانستان از محل ترانزیت برق این پروژه، سالانه بین ۴۵ تا ۶۵ میلیون دلار درآمد خواهد داشت و برای هر کیلووات ساعت برق عبوری، مبلغ ۱.۲۵۵ سنت به عنوان حق عبور دریافت می‌کند.

افزون بر این، افغانستان می‌تواند تا ۳۰۰ میگاوات برق از این خط دریافت کند که نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات سوخت و بهبود خدمات عمومی ایفا خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود با تکمیل پروژه «کاسا-۱۰۰۰» تا پایان سال ۱۴۰۴، تحولی مثبت در زندگی اقتصادی مردم مناطق مسیر این خط انتقال برق ایجاد شود و نقش افغانستان به عنوان پل ارتباطی انرژی میان آسیای مرکزی و جنوبی تثبیت گردد.

