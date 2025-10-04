همزمان با شب وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، کاروان ۲ در نفری سفیران امام رئوف در قم برای حضرت معصومه (س) سوگواری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با شب وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، کاروانی متشکل از بیش از دو هزار نفر از زائران و دلدادگان اهل‌بیت(ع) با عنوان سفیران امام رئوف در حرم مطهر بانوی کرامت حضور یافته و به سوگواری پرداختند.

مراسم عزاداری در صحن حضرت صاحب‌الزمان(عج) برگزار شد و فضای حرم با زمزمه مرثیه‌ها و شور معنوی عزاداران همراه شد.

در این کاروان، ۸۰۰ نفر از رؤسای هیئت‌های مذهبی خراسان رضوی و ۲۰ نفر از نمایندگان هیئت‌های مذهبی افغانستانی نیز همراه دیگر عاشقان اهل‌بیت(ع) حضور داشتند و در سوگ خواهر امام رضا(ع) عزاداری کردند.

