روز‌های پنجشنبه در مازندران برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و ادارات از این هفته تعطیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران گفت: با توجه به تصمیم دولت و پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی دورکاری و تفویض اختیار در این زمینه به استانداران، پنجشنبه‌ها در مازندران از این هفته تعطیل است.

او افزود: با تعطیلی پنجشنبه‌ها، ساعت کار ادارات و دستگاه‌های دولتی در مازندران در روز‌های شنبه تا چهارشنبه نیز افزایش می‌یابد و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد. اما زمان حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و ادارات در محل کار از ۷ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و از ۱۴:۳۰ تا ۱۶ کارکنان دورکار خواهند بود.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها شامل حال کارکنان بانک‌ها و مراکز خدماتی و امدادی نمی‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

