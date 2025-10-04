باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: تحلیل تصاویر ماهواره های هواشناسی نشان می دهد که مرکز این طوفان هم اکنون در نزدیکی عرض جغرافیایی ۲۲.۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۶۵.۰ درجه شرقی و در فاصله حدود ۵۳۰ کیلومتری جنوب شرق بندر چابهار قرار دارد.

وی ادامه داد: این طوفان که به وسیله کمیته طوفان‌های حاره‌ای منطقه شمال اقیانوس هند با عنوان «شاختی» نامگذاری شده است، با سرعت حدود ۱۳ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت به سمت غرب است.

او بیان کرد: بر اساس خروجی مدل های پیش یابی و مدل های عددی پیش بینی می شود بیشینه سرعت طوفان در ساعات آینده به محدوده ۱۳۵ کیلومتر بر ساعت برسد وآخرین تحلیل ها نشان می دهد که فعالیت این طوفان به صورت مستقیم بر سواحل جنوبی کشور تاثیری ندارد و مسیر حرکت فعلی آن به سمت غرب و جنوب‌غرب است.

ضیائیان توضیح داد:با این وجود به فعالین دریایی جنوب کشور به ویژه دریانوردان فرا ساحل توصیه می شود تا اطلاع ثانوی از فعالیت های دریایی در محدوده طوفان خودداری کنند.انتظار می رود فعالیت طوفان امروز به اوج خود برسد و از فردا به تدریج از شدت آن کاسته شود. همچنین انتظار می رود از دوشنبه طوفان به شدت تضعیف شود و به تدریج در حوالی مدار ۲۰ درجه فروکش کند.