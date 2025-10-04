حرم حضرت معصومه(س) میزبان عزاداران از ایران و کشورهای مختلف + فیلم

همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، حرم مطهر این بانوی کریمه اهل بیت میزبان خیل عظیم عزادارانی از شهرها و کشورهای مختلف بود که در آیین‌های سوگواری شرکت کردند. در این میان، حضور گسترده مهاجران افغانستانی و تأکید آنان بر تداوم مسیر اهل بیت(ع) چشمگیر بود.

همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت میزبان خیل عظیم عزادارانی از شهرها و کشورهای مختلف بود.

از ساعات اولیه صبح، دسته‌های عزاداری و هیئت‌های سینه‌زنی با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، به مرثیه‌سرایی، مداحی و برگزاری آیین‌های سوگواری پرداختند.

در این مراسم، مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور گسترده در حرم مطهر، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان(عج) و امام رضا(ع)، وفات حضرت معصومه(س) را به عاشقان و پیروان اهل بیت(ع) تسلیت گفتند.

آنان تأکید کردند: «پیروی از مسیر اهل بیت(ع) وظیفه‌ای همیشگی است و باید فرزندانمان را نیز در این راه هدایت کنیم تا در دنیا و آخرت سرافراز باشیم.»

برچسب ها: وفات حضرت معصومه ، عزاداران افغانستانی ، زائران افغانستانی
