مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: امسال ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز و سه تاسیسات تقویت فشار جدید وارد مدار خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام میرزایی از جهش بزرگ شرکت توسعه گاز در اجرای پروژه‌های زیربنایی صنعت گاز کشور خبر داد و افزود: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از زمان تاسیس تاکنون بیش از ۱۲ هزار کیلومتر خط انتقال گاز، ۲۱۶ توربوکمپرسور و ۲۴ مرکز بهره‌برداری را به مدار آورده است.

وی یادآور شد: در دولت فعلی نیز با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی، ۶۸۰ کیلومتر خط انتقال و ۹ واحد توربوکمپرسور در چهار تاسیسات تقویت فشار به بهره‌برداری رسیده است.

میرزایی با اشاره به برنامه‌های سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: امسال ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز و سه تاسیسات تقویت فشار جدید وارد مدار خواهند شد. همچنین طرح ذخیره‌سازی گاز سراجه با هدف افزایش ظرفیت از یک میلیارد مترمکعب به ۱.۵ میلیارد مترمکعب تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکید کرد: جهش بزرگ در تامین تجهیزات و زیر ساخت‌های خودکفایی، نتیجه اتکای صنعت گاز به توان سازندگان داخلی و پیمانکاران ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنعت گاز کشور که روزی وابسته به تجهیزات خارجی بود، اکنون با دست توانمند متخصصان ایرانی به نقطه‌ای رسیده که در زنجیره تامین انرژی پایدار، هم برای مصرف داخلی و هم در مسیر صادرات، نقش‌آفرینی می‌کند.

منبع: شرکت توسعه گاز ایران

برچسب ها: تولید گاز ، گاز ایران
خبرهای مرتبط
آمریکا توافق گازی عراق و ترکمنستان را به شکست کشاند
تکمیل زنجیره گازرسانی و افزایش تاب‌آوری شبکه انتقال
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌فروش سکه ضرب ۱۳۸۶ سه‌شنبه برگزار می‌شود
حراج شمش طلا مرکز مبادله فردا برگزار می‌شود
۷ همت از سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها همچنان در دست شرکت‌های متخلف
مصرف بنزین با یک میلیاردو ۴۰۹ میلیون لیتر در شهریور ماه رکورد دار شد
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / حبوبات ارزان شد
علت نوسانات اخیر بازار گوشت چیست؟
آیا اسباب‌بازی گران می‌شود؟+ عکس
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۹۰ هزارتومان
مدیریت سوخت نیروگاه‌ها نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست
برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از امروز عملیاتی می‌شود
آخرین اخبار
امسال، از ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز بهره‌برداری می‌شود
تشکیل طوفان حاره‌ای در جنوب دریای عمان/ پرهیز از فعالیت‌های دریایی در نواحی جنوب کشور+عکس
قیمت کنسرو ماهی به ۱۱۹ هزارتومان رسید
قیمت مرغ در فروشگاه‌های لوکس تا ۱۷۰ هزار تومان رسید/قیمت مرغ گرم به زودی به ۱۲۰ تومان می‌رسد+فیلم
جهش اقتصادی ایران با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای
توسعه کشت زعفران مرهمی برای منابع آبی کشور
برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز از امروز عملیاتی می‌شود
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ / حبوبات ارزان شد
شاخص کل بورس به روند صعودی خود ادامه میدهد؟+ عکس
جبران عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۱۹۰ هزارتومان
علت نوسانات اخیر بازار گوشت چیست؟
آیا اسباب‌بازی گران می‌شود؟+ عکس
مصرف بنزین با یک میلیاردو ۴۰۹ میلیون لیتر در شهریور ماه رکورد دار شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله فردا برگزار می‌شود
۷ همت از سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها همچنان در دست شرکت‌های متخلف
مدیریت سوخت نیروگاه‌ها نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست
پیش‌فروش سکه ضرب ۱۳۸۶ سه‌شنبه برگزار می‌شود
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور طی دو روز آینده
هشدار سازمان بورس درباره کلاهبرداری از طریق کانال‌های تلگرامی جعلی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
تولید زعفران ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
تبدیل بندر نگین به قطب توسعه دریا محور کشور
از افزایش شاخص‌های بازار سرمایه تا ورود نقدینگی به بازار
صدور قبوض نجومی برق برای متخلفان در عدم اتصال سامانه املاک و اسکان
ضرورت جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع
مصرف ماهانه ۱۸۰ هزارتن شکر در نیمه دوم سال
پتانسیل تولید ۵۰۰ هزارتن‌پنبه در کشور وجود دارد
رشد ۳ درصدی مسافران ریلی در نیمه نخست ۱۴۰۴
کاهش تخلفات مالیاتی با صدور صورت حساب الکترونیکی