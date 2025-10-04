مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: امسال ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز و سه تاسیسات تقویت فشار جدید وارد مدار خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام میرزایی از جهش بزرگ شرکت توسعه گاز در اجرای پروژه‌های زیربنایی صنعت گاز کشور خبر داد و افزود: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از زمان تاسیس تاکنون بیش از ۱۲ هزار کیلومتر خط انتقال گاز، ۲۱۶ توربوکمپرسور و ۲۴ مرکز بهره‌برداری را به مدار آورده است.

وی یادآور شد: در دولت فعلی نیز با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی، ۶۸۰ کیلومتر خط انتقال و ۹ واحد توربوکمپرسور در چهار تاسیسات تقویت فشار به بهره‌برداری رسیده است.

میرزایی با اشاره به برنامه‌های سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: امسال ۹۴۸ کیلومتر خط انتقال گاز و سه تاسیسات تقویت فشار جدید وارد مدار خواهند شد. همچنین طرح ذخیره‌سازی گاز سراجه با هدف افزایش ظرفیت از یک میلیارد مترمکعب به ۱.۵ میلیارد مترمکعب تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تاکید کرد: جهش بزرگ در تامین تجهیزات و زیر ساخت‌های خودکفایی، نتیجه اتکای صنعت گاز به توان سازندگان داخلی و پیمانکاران ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنعت گاز کشور که روزی وابسته به تجهیزات خارجی بود، اکنون با دست توانمند متخصصان ایرانی به نقطه‌ای رسیده که در زنجیره تامین انرژی پایدار، هم برای مصرف داخلی و هم در مسیر صادرات، نقش‌آفرینی می‌کند.

منبع: شرکت توسعه گاز ایران