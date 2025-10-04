باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - مرتضی نیک‌خو، دبیر هفته جهانی فضا، در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا که با حضور مسئولان و فعالان حوزه فضایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به برگزاری این رویداد بین‌المللی مطرح کرد:« هفته جهانی فضا هر ساله در بیش از ۹۰ کشور جهان جشن گرفته می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز جزو معدود کشور‌هایی است که به طور مستمر در این برنامه جهانی مشارکت فعال دارد. وی افزود: ایران طی سال‌های اخیر همواره در میان ۱۰ کشور اول فعال در برگزاری این هفته قرار داشته و در سال گذشته از مجموع بیش از ۱۵ هزار و ۱۶۷ برنامه برگزار شده در دنیا، سهم کشورمان ۲۸۴ رویداد بوده است.»

او با بیان اینکه شعار امسال هفته جهانی فضا «زندگی در فضا» انتخاب شده است، اظهار داشت:« این موضوع به سفر بشریت برای تبدیل فضا به یک زیستگاه می‌پردازد و بر فناوری‌های نوآورانه، چالش‌ها و تلاش‌های مشترکی که این چشم‌انداز را به واقعیت تبدیل می‌کنند، تأکید دارد.»

نیک‌خو اهداف اصلی این هفته را آموزش مردم جهان درباره فواید بهره‌برداری از فضا، رونق استفاده از فضا برای توسعه اقتصادی پایدار، جلب حمایت عمومی از برنامه‌های فضایی، تشویق کودکان به فراگیری علوم و نگاه به آینده، ترویج راه‌اندازی نهاد‌های مرتبط با فضا در نقاط مختلف جهان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های فضایی عنوان کرد.

دبیر هفته جهانی فضا همچنین به نام‌گذاری روز‌های این هفته در ایران اشاره کرد و گفت: شنبه ۱۲ مهر «زندگی در فضا»، یکشنبه ۱۳ مهر «مهندسی و طراحی سکونتگاه‌های فضایی»، دوشنبه ۱۴ مهر «اقلیم فضا و تشعشعات فضایی»، سه‌شنبه ۱۵ مهر «ماه، ایستگاه سفر به فضا»، چهارشنبه ۱۶ مهر «کشاورزی و معدن‌کاوی فضایی»، پنجشنبه ۱۷ مهر «سامانه‌های پشتیبان حیات در فضا» و جمعه ۱۸ مهر «پزشکی فضایی و فیزیولوژی انسانی» نام‌گذاری شده است.

وی درباره برنامه‌های شاخص امسال نیز گفت:« رصد و توزیع کتاب و محصولات آموزشی در مناطق محروم، آموزش مفاهیم فضا و نجوم به زبان ساده برای کودکان، برگزاری وبینار‌های ترویجی و آموزشی عمومی، اجرای ویژه‌برنامه‌های زنده رصد آسمان، برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان سراسر کشور و برپایی نشست‌های تخصصی و دانشجویی در دستور کار قرار دارد.»