وزارت خارجه هند اعلام کرد امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در اولین سفر رسمی یک مقام ارشد این گروه به هند از زمان تسلط بر افغانستان، از ۹ تا ۱۶ اکتبر به دهلی‌نو سفر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه هند اعلام کرد امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، از ۹ تا ۱۶ اکتبر (۱۷ تا ۲۴ مهر) در سفری رسمی به مدت یک هفته به دهلی‌نو سفر خواهد کرد.

 این سفر، اولین حضور یک مقام ارشد طالبان در هند از زمان تسلط این گروه بر افغانستان در تابستان ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، عصر جمعه ۱۱ مهر در نشست خبری گفت که این سفر با صدور معافیت موقت از سوی شورای امنیت سازمان ملل ممکن شده است. این معافیت، که روز پنج‌شنبه صادر شد، محدودیت‌های پیشین را برای یک هفته لغو کرده است.

 وی افزود که اطلاعات مربوط به سفر متقی به‌روزرسانی خواهد شد.جایسوال به ادامه تماس‌های دیپلماتیک میان هند و طالبان در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت گفت‌وگوی تلفنی میان سوبراهمانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند، و امیرخان متقی در ماه مه نمونه‌ای از این تعاملات است.

 او همچنین به کمک‌های بشردوستانه هند پس از زلزله اخیر در افغانستان اشاره کرد و گفت بخشی از این کمک‌ها به ولایت کنر ارسال شده و بخشی دیگر از طریق بندر چابهار به افغانستان منتقل شده است.

این سفر را می‌توان نقطه عطفی در مناسبات منطقه‌ای طالبان دانست که در سایه تحولات انسانی و دیپلماتیک اخیر و با مجوز شورای امنیت انجام می‌شود.

تلاش‌های پیشین متقی برای سفر به هند به دلیل عدم تمدید معافیت‌های بین‌المللی لغو شده بود. این سفر نه‌تنها از نظر دیپلماتیک اهمیت دارد، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد هند در تعامل با واقعیت‌های سیاسی افغانستان تلقی می‌شود. هرچند دهلی‌نو هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، این دیدار می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهایی درباره امنیت منطقه، تجارت و کمک‌های بشردوستانه باشد. این سفر در حالی انجام می‌شود که چند روز پیش هیئتی از مقام‌های آمریکایی به کابل سفر کرده بودند، که نشان‌دهنده افزایش تحرکات دیپلماتیک در تعامل با طالبان است.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، هند ، امیرخان متقی
