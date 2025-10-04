باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس حسینی‌فر با حضور در سریال «بوقچی» گام تازه‌ای در عرصه بازیگری برداشت؛ پروژه‌ای که برای نخستین‌بار با محوریت دنیای فوتبال و حواشی آن تولید شده و تجربه‌ای متفاوت و چالش‌برانگیزی برای وی محسوب می‌شود. در گفت‌وگویی تفصیلی، وی به بررسی ابعاد مختلف این تجربه پرداخته و از سختی‌ها و دستاوردهای این کار صحبت کرده است.

ورود به دنیای فوتبال

حسینی‌فر درباره انتخاب و پذیرش این نقش اظهار کرد: ایفای نقش بازیکن فوتبال برای من تجربه‌ای کاملاً نو بود و پیش‌ازاین، چنین نقشی را بازی نکرده بودم. در ابتدا نمی‌دانستم بازی در این ژانر چقدر می‌تواند سخت و درعین‌حال جذاب باشد.

وی ادامه داد: نقش بازیکن فوتبال به تمرین‌های فیزیکی جدی و تسلط بر حرکات تخصصی نیاز داشت و من مجبور شدم با تغییر سبک زندگی و کاهش وزن، خود را برای این نقش آماده کنم.

تعهد به نقش و کاهش وزن

این بازیگر با اشاره به میزان تلاش فیزیکی برای ایفای نقش یک بازیکن فوتبال، گفت: من نزدیک به ۷ کیلوگرم وزن کم کردم تا بتوانم به قولی که به کارگردان دادم، وفادار بمانم. این کاهش وزن و آمادگی جسمانی جزء سخت‌ترین بخش‌های کار بود، اما باعث شد نقش طبیعی‌تر و باورپذیرتر شود.

همکاری و فضای کاری در بوقچی

حسینی‌فر درباره همکاری با گروه بازیگران و عوامل پشت صحنه افزود: یکی از نقاط قوت این پروژه، تیم حرفه‌ای و همدل آن بود. و همچنین فضای بسیار صمیمی و پرانرژی در پشت صحنه این سریال حاکم بود که به خلق انرژی مثبت در حین کار کمک می‌کرد.

وی با قدردانی از هم‌بازیانش گفت: هم‌بازیان من، از جمله حامد احمدجو، مهرداد اقبالی، مصطفی دارابی، حسین زین‌الدین و دیگران، فراتر از همکار بودند و درواقع به یک تیم واقعی تبدیل شدیم که همراه و همدل، موفق به خلق صحنه‌های به‌یادماندنی شدیم.

نقش کارگردان در موفقیت پروژه

حسینی‌فر از کارگردان سریال، حسن حبیب‌زاده، به‌عنوان ستون اصلی پروژه یاد کرد: او در تمام شرایط پشتیبان تیم بود و نقش بی‌بدیلی در حفظ انسجام و انگیزه تیم ایفا کرد. حمایت‌های او، به‌خصوص در لحظات دشوار، نقش مهمی در موفقیت سریال داشت.

بازخورد مخاطبان و جایگاه سریال

بازخوردهای مثبت مخاطبان به سریال «بوقچی» یکی از دلگرم‌کننده‌ترین بخش‌های این تجربه برای حسینی‌فر بوده است. وی گفت: خوشبختانه بینندگان این سریال را متفاوت و جذاب دیدند و این موضوع باعث شد پروژه به‌عنوان تجربه‌ای ارزشمند در کارنامه من ثبت شود.

این بازیگر افزود: سؤالات زیادی از من درباره چگونگی کاهش وزن، دشواری‌های ایفای نقش و همچنین پشت‌صحنه‌های سریال مطرح شده است که نشان‌دهنده علاقه مخاطبان به این ژانر و نقش است.

تأثیر سریال بر مخاطب و جایگاه ویژه «بوقچی»

سیروس حسینی‌فر معتقد است سریال «بوقچی» می‌تواند الهام‌بخش باشد و پیامی مهم به مخاطبان منتقل کند: این سریال نشان می‌دهد با تلاش مستمر، همکاری تیمی و تعهد، می‌توان به اهداف بزرگ دست یافت. برای اولین‌بار شاهد یک سریال فوتبالی با چنین ساختار و کیفیتی بودیم که مخاطبان را جذب کرد. حضور بازیگرانی چون حسن پورشیرازی و امیر غفارمنش نیز به جذابیت و اصالت سریال افزوده است.

برنامه‌های آینده و تمرکز روی استندآپ‌کمدی

علاوه بر فعالیت در سریال «بوقچی»، سیروس حسینی‌فر اعلام کرده که پیشنهاداتی برای پروژه‌های جدید دریافت کرده است، اما در حال حاضر تمرکز اصلی خود را روی کارهای استندآپ‌کمدی، تقلید صدا و برنامه‌ریزی برای برگزاری کنسرت خنده گذاشته است. وی در پایان گفت: این حوزه‌ها به من امکان می‌دهد خلاقیت بیشتری به خرج دهم و ارتباط نزدیک‌تری با مخاطبان داشته باشم.