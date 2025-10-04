حمله آمریکا به یک شناور ونزوئلا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06cc\u06a9 \u0634\u0646\u0627\u0648\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n