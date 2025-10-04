باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که پاسخ حماس به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، بازتابدهنده موضع همه گروههای مقاومت فلسطینی است.
این گروه در بیانیه کوتاهی در پیامرسان تلگرام تأکید کرد که «به طور مسئولانهای در مشورتهایی که منجر به شکلگیری این موضعگیری شد، به طور کامل مشارکت داشته و مسئولیت این تصمیم را نیز به طور مشترک بر عهده میگیرد.»
حماس روز جمعه اعلام کرد که تحت طرح ترامپ درباره غزه آماده آزادی اسرای اسرائیلی در غزه است، اما خواستار مذاکره در مورد جزئیات و داشتن حق اظهارنظر در مورد آینده سرزمین فلسطین شده است.
حماس در یک بیانیه با استقبال از طرح ترامپ، درخواست توضیحات بیشتری در مورد برخی از مواد آن کرد که این سؤال را به وجود آورد که آیا این گروه طرح را تأیید کرده است یا خیر. این گروه گفت که با آزادی تمام اسرای اسرائیلی، چه زنده و چه کشته شده، موافقت کرده و تأکید کرد که از طریق واسطهها آماده است تا فوراً برای بحث در مورد طرح وارد عمل شود.
حماس همچنین گفت که با انتقال حکومت نوار غزه به یک نهاد فلسطینی متشکل از کارشناسان مستقل موافقت میکند. با این حال، هیچ اشارهای به خلع سلاح نکرد که یک خواست کلیدی آمریکا و اسرائیل است.
بسیاری از کشورها از پاسخ جنبش مقاومت اسلامی حماس به طرح صلح آمریکا استقبال کرده و آن را گامی مهم در مسیر پایان جنگ غزه توصیف کردند.
منبع: الجزیره