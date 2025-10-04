باشگاه خبرنگاران جوان - میز خدمت این هفته جمعه همزمان با اولین روز از هفته فراجا به میزبانی ستادفرماندهی انتظامی، دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ وپلیس راهور شهرستان نیشابور برگزار شد. این میز خدمت با استقبال گرم و خداقوت "حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی" امام جمعه شهرستان نیشابور و نمازگزاران ولایتمدار شهرستان نیشابور همراه بود. همچنین دراین میز خدمت که توسط فرماندهی انتظامی ودفتر نظارت همگانی ۱۹۷ وپلیس راهور برپاشده بود، با صبر و حوصله به مشکلات و مسائل نمازگزاران شهروندان نیشابوری رسیدگی شد. قابل ذکر است که ارائه خدمات رایگان پزشکی و مشاوره‌ای پلیس کلینیک امام سجاد (ع) از دیگر اقدامات ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان بود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

