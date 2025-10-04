تدوین طرح جامع شهری با رویکرد مشارکتی آغاز شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- شیدا حیدریان در اولین جلسه این نشست، که با هدف بررسی رویکردی مشارکتی برای بازتعریف هویت فرهنگی شهر برگزار شد، بر لزوم گنجاندن تمام ابعاد هویتی سنندج در طرح جامع تأکید نمود و این رویداد را نشان‌دهنده عزم راسخ پارلمان محلی شورای شهر بعنوان یک کانون مشارکت یاد کرد.

وی مشخصاً به جایگاه سنندج بعنوان شهر هزار تپه، پایتخت دف جهان، پایتخت کتاب ایران، پایتخت نوروز جهان و شهر خلاق موسیقی اشاره کرد و خواستار شد تا این مؤلفه‌ها بطور جدی در تدوین سند بالادستی لحاظ شوند.

حیدریان با انتقاد از طرح قبلی شهری تصریح کرد:برآورد پایین‌تر از واقعیت از نرخ رشد جمعیت و عدم پیش‌بینی تحولات مرتبط با روستا‌های پیرامون و روند مهاجرت، موجب سرریز جمعیتی و گسترش مناطق حاشیه‌نشین شده است این امر در نهایت به نارسایی در ارائه خدمات و کاهش استاندارد‌های زندگی شهروندان منجر شده است.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر با تأکید بر اهمیت تحلیل دقیق تحولات جمعیتی، بیان داشت:پیش‌بینی درست جمعیت در مناطق شهری و حاشیه‌ای، کلید اصلی ارائه خدمات مؤثر و متناسب با نیاز واقعی شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه استقبال قابل توجهی از این رویکرد نوین صورت گرفته است، خاطرنشان کرد:سرانجام رساندن هیچ هدفی بدون همدلی و همکاری میسر نخواهد بود و بر حمایت و همکاری کامل شورای شهر با اداره کل راه و شهرسازی در خصوص پیشبرد این طرح تأکید کرد.

در پایان، حیدریان این رویکرد مشارکتی را گامی مهم در جهت نهادینه کردن هویت فرهنگی شهر و توسعه زیرساخت‌های پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد:که با همکاری بین‌دستگاهی، آینده‌ای روشن‌تر برای سنندج رقم خواهد خورد و پارلمان محلی به معنای واقعی به محلی برای مشارکت در جهت خدمتی صادقانه آمادگی خود را اعلام می‌نماید.