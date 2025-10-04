باشگاه خبرنگاران جوان _ رفیعی پور گفت: گفت: صنعت تخم‌مرغ در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، توانسته مسیر پایداری و رشد را طی کند و امروز به عنوان الگویی موفق در مدیریت بحران و تداوم تولید شناخته می‌شود.

وی افزود: امروز ۱۱ کشور همسایه میزبان تخم‌مرغ‌های صادراتی از ایران هستند که این امر بیانگر توانمندی بخش خصوصی و رعایت کامل استانداردهای بهداشتی در این صنعت کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم،کشور به سطح مطلوبی از خودکفایی رسیده‌است و زنجیره تولید از مرحله پرورش تا فرآوری و بسته‌بندی با مشارکت فعال بخش خصوصی و حمایت دولت در حال تکمیل است.

رفیعی‌پور تاکید کرد: صنعت تخم‌مرغ کشور در هشت ماه گذشته بیش از ۳۰ درصد مازاد مصرف داخلی تولید داشت و این ظرفیت نشان می‌دهد که در صورت ایجاد زیرساخت‌های کافی برای فرآوری و پودر تخم‌مرغ، می‌توان ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کرد.

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: نبود کارخانه‌های فرآوری و عمل‌آوری در سال‌های گذشته موجب آسیب‌پذیری بخش تولید شد، اما امروز با راه‌اندازی واحدهای جدید در حوزه بسته‌بندی و فرآوری، صنعت در مسیر پایداری قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش استان سمنان در توسعه اقتصادی کشور گفت: سمنان با ظرفیت بالای تولیدکنندگان و حمایت مدیران استانی می‌تواند الگوی همکاری دولت و بخش خصوصی در کشور باشد و واحد افتتاحی امروز در حوزه بسته‌بندی تخم‌مرغ نمونه‌ای از این تعامل موثر است.

رفیعی‌پور با گرامیداشت روز ملی دامپزشکی بیان کرد: دامپزشکان حافظان سلامت و امنیت غذایی کشور هستند و تلاش آنان در تامین محصولات سالم و ایمن، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی است.

