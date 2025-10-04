باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پیام امام خمینی (ره) به رزمندگان دفاع مقدس از زبان شهید خرازی + فیلم

بخشی از سخنان شهید خرازی که پیام امام خمینی (ره) به رزمندگان دفاع مقدس را بازگو می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازخوانی صحبت‌های شهید خرازی خطاب به رزمندگان دفاع مقدس که پیام امام خمینی (ره) را درباره ایستادگی در جنگ اسلام و کفر را به گوش رزمندگان رساند.

