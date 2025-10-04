باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای تولید انرژی + فیلم

رئیس پژوهشکده مطالعات و فناوری‌های نوین در خصوص فناوری هوش مصنوعی توضیحاتی ارائه‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مسلم موسوی درچه، رئیس پژوهشکده مطالعات و فناوری‌های نوین با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد فناوری هوش مصنوعی و تولید انرژی نکاتی بیان‌ کرد.

 

 

 

