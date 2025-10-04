مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس از ثبت بیش از ۲۲ میلیون تردد در محور‌های ورودی و خروجی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری جزئیات مربوط به میزان تردد در محور‌های مواصلاتی استان در شش ماهه اول سال جاری را تشریح کرد و گفت: در محور‌های استان پهناور فارس سامانه تردد شمار متعددی عبور و مرور وسائل نقلیه را ثبت می‌کنند که این آمار به عنوان یک اطلاعات بسیار مهم می‌تواند نقش موثری در تصمیم گیری‌ها ایفا کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس افزود: میزان تردد انواع وسیله نقلیه در محور‌های ورودی به استان فارس در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، به بیش از ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تردد رسیده است.

او در ادامه، آمار تردد به مرکز استان را نیز مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: شهر شیراز به عنوان مرکز استان پهناور فارس، در نیمه اول سال جاری میزبان تردد بیش از ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار انواع وسیله نقلیه بوده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس

برچسب ها: راهداری ، حمل و نقل جاده‌ای فارس ، محورهای فارس
