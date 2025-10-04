باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - صیادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حوادث ترافیکی منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی، روانی و اجتماعی می‌شود، گفت: ایجاد نگرش درست و رفتار ایمن در کودکان و نوجوانان، نه‌تنها به سلامت آینده آنان کمک می‌کند بلکه می‌تواند به اصلاح الگوی رانندگی در خانواده‌ها نیز منجر شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر نقش آموزش همگانی افزود: دانش‌آموزان با یادگیری اصول ایمنی و انتقال آن به والدین، به سفیران فرهنگ ترافیک ایمن در جامعه تبدیل می‌شوند و این موضوع در کاهش بار مصدومیت‌ها و هزینه‌های نظام سلامت نقش بسزایی دارد.



صیادی در پایان با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش استان و کارشناسان حوزه بهداشت، بر ادامه این پویش و گسترش آموزش‌های کاربردی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری بر آموزش کودکان، تضمین‌کننده جامعه‌ای ایمن‌تر و سالم‌تر در آینده خواهد بود.