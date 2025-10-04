جزیره کیش جایگزین تبریز در میزبانی مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زمان و مکان مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که مقرر بود از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه جاری به میزبانی کشورمان در تبریز برگزار گردد، تغییر کرد.

این مسابقات در آخرین روز‌های سال جاری میلادی از ۲۸ آذر الی ۱ دی ماه ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

تغییر زمان یرگزاری این رویداد با تصمیم کمیته فنی کنفدراسیون ترای‌اتلون آسیا انجام شد، فشردگی رویداد‌های بین المللی در آسیا در مهر ماه جاری و فراهم شدن امکان حضور حداکثری کشور‌های آسیایی در این مسابقات از دلایل این تغییر می‌باشد.

همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر وزارت ورزش و جوانان مکان برگزاری این مسابقات نیز از تبریز به جزیره کیش تغییر کرد.