باشگاه خبرنگاران جوان - سید علیرضا حمیدی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژههای مسکن شهری در شهرستان شیراز با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، این طرح را فرصتی ارزشمند برای خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه دانست و اظهار کرد: اجرای این پروژهها ضمن تأمین مسکن مناسب برای متقاضیان، زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغالزایی در بخش ساختمان و صنایع وابسته خواهد بود.
او افزود: با فراهم شدن امکان خانهدار شدن برای گروههای مختلف، بخشی از دغدغههای معیشتی خانوادهها برطرف میشود و عدالت اجتماعی در حوزه مسکن بیش از گذشته محقق خواهد شد.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس نخستین مزیت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن را ایجاد فرصت خانهدار شدن برای اقشار مختلف عنوان کرد و گفت: این طرحها بهویژه برای جوانان، زوجهای تازهکار و خانوادههای فاقد مسکن، بستر مناسبی فراهم کرده تا بتوانند با شرایط تسهیلشده و حمایتهای دولتی، از دغدغه اجارهنشینی رهایی یافته و صاحب سرپناه شوند.
او در ادامه دومین مزیت این طرح را رونق اقتصادی و افزایش اشتغال برشمرد و خاطرنشان کرد: ساختوساز واحدهای مسکونی موجب فعال شدن کارگاههای ساختمانی، کارخانجات مصالح ساختمانی و صنایع وابسته میشود که نتیجه آن ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پویایی چرخه اقتصادی استان خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس سومین مزیت را تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش نابرابریها دانست و افزود: با گسترش طرحهای مسکن ملی، توزیع عادلانه فرصتهای مسکن میان اقشار مختلف جامعه تحقق پیدا میکند و این امر علاوه بر بهبود کیفیت زندگی خانوارها، موجب افزایش احساس رضایتمندی اجتماعی و تقویت امنیت روانی در جامعه خواهد شد.
پروژه ۳۱۵۲ واحدی اکباتان صدرا نگین طرحهای نهضت ملی مسکن فارس
حمیدی با برشمردن مزایای طرح ۳۱۵۲ واحدی اکباتان صدرا به عنوان نگین طرحهای نهضت ملی مسکن استان فارس خاطر نشان کرد: از همه ظرفیتهای قانونی برای توسعه و اجرای این طرح بهره گیری میشود.
او برخی از ویژگیهای پروژه ۳۱۵۲ واحدی اکباتان صدرا را تشریح کرد و بیان داشت: این طرح به عنوان الگویی برای توسعه طرحهای نهضت ملی مسکن مطرح است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس پروژه ۳۱۵۲واحدی نهضت ملی مسکن صدرا را یکی از طرحهای کلیدی در تأمین مسکن متقاضیان دانست و اظهار داشت: این طرح با پیشرفت فیزیکی مناسب مراحل اجرایی را میگذراند.
حمیدی با اشاره به شاخصهای توسعه مسکن شهری در طرح ۳۱۵۲واحدی صدرا افزود: بسیاری از شاخصهای این طرح به اذعان کارشناسان مسکن کمنظیر است. سرعت عمل و کیفیت کار در این طرح بهطور مثالزدنی موردتوجه کارشناسان است.
او گفت: همه مراحل اعتباری و مالی و تأمین آورده متقاضیان و اعطای تسهیلات بانکی در این طرح زیر نظر کارشناسان مالی و اعتبارات و ذیحسابی بنیاد مسکن قرار دارد.
