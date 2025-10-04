رئیس پارک فناوری پردیس گفت:دومین دوره مسابقات بین‌المللی فناوری در پنج حوزه برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، په‌پاد، اینترنت اشیا و ربات جنگجو برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک فناوری پردیس در نشست خبری دومین دوره رقابت‌های بین المللی المپیک فناوری که در محل معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور برگزار شد گفت: دومین دوره رقابت‌های بین‌المللی فناوری با هدف شناسایی و توانمندسازی استعداد‌ها و نخبگان کشور در پنج حوزه برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، پهپاد و ربات جنگجو برگزار می‌شود. این رویداد به عنوان یک پلتفرم برای فرد، فرصتی مناسب برای جوانان و متخصصان ارائه می‌دهد تا توانمندی‌های خود را در یک رقابت فضایی با دیگران محک بزنند و در جهت ارتقاء مهارت‌های خود اقدام کنند.

او ادامه داد: در این راستا، تحصیل بر نیروی انسانی متخصص و به عنوان سرمایه اصلی کشور و رقابت در عرصه‌های مختلف، به وضوح مشهود است. با وجود بیش از ده هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور و تولید فارغ‌التحصیلان مهندسی، نیاز به تقویت مهارت‌های عملی و تجاری در میان این نیروی انسانی احساس می‌شود. فناوری‌های المپیک به یک رقابت چالشی، بستری را می‌کند تا جوانان با عنوان ضعف‌های خود را شناسایی کرده و با شرکت در دوره‌های آموزشی، توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.

صفاری نیا اظهار کرد: برپایی نمایشگاه‌ها و رقابت‌های فناوری در حوزه‌های مختلف، از جمله نمایشگاه‌های فناوری بین‌المللی و نوآوری اینوتکس و نمایشگاه‌های دیگر به شرکت‌ها، این امکان را می‌دهد که خود را در معرض ارزیابی رقبای داخلی و خارجی قرار دهند و از آخرین پیشرفت‌ها و نوآوری‌های مشخص شوند.

او بیان کرد: دولت نیز با تنظیم ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، به دنبال معرفی کشور به عنوان قطب فناوری جنوب غرب آسیا و جذب نخبگان داخلی و خارجی است. این مصوبه، زمینه‌ساز برگزاری فناوری المپیک به صورت بین‌المللی شده و با استقبال بیش از ۶۰ کشور و بیش از ۱۰۰۰ ثبت نام‌کننده خارجی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این رویداد است.

رئیس پارک فناوری پردیس گفت: این المپیک نه تنها فرصتی برای رقابت‌های فنی و نوآورانه است، بلکه به جوانان این امکان را می‌دهند که در کنار نخبگان بین‌المللی قرار بگیرند و از شرکت‌های فناورانه بهره‌مند شوند. با حمایت بنیاد نخبگان و برنامه‌های مختلف پارک فناوری پردیس، انتظار می‌رود که این رویداد به یک برند بین‌المللی تبدیل شود و به توسعه و نوآوری در کشور کمک کند.

برچسب ها: المپیک ، علم و فناوری
خبرهای مرتبط
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
نخبگان کلید توسعه حوزه نفت، گاز و گیاهان دارویی هستند
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرط ورود دارو‌های جدید به فهرست رسمی دارویی کشور
برگزاری آئین جشن غنچه‌ها ویژه دانش‌آموزان پیش دبستانی
ثبت ۲۵ هزار و ۵۳۰ ماموریت در هفته گذشته
علاقه روسیه برای همکاری با ایران در ایجاد ایستگاه مداری جدید/ساخت ایستگاه علمی قمری با حضور ۱۳ کشور
ایران در جمع ۱۰ کشور فعال در برگزاری هفته جهانی فضا
ضریب پوشش پیش‌دبستانی به ۴۶ درصد رسید
آخرین اخبار
ایران در جمع ۱۰ کشور فعال در برگزاری هفته جهانی فضا
ضریب پوشش پیش‌دبستانی به ۴۶ درصد رسید
علاقه روسیه برای همکاری با ایران در ایجاد ایستگاه مداری جدید/ساخت ایستگاه علمی قمری با حضور ۱۳ کشور
برگزاری آئین جشن غنچه‌ها ویژه دانش‌آموزان پیش دبستانی
شرط ورود دارو‌های جدید به فهرست رسمی دارویی کشور
ثبت ۲۵ هزار و ۵۳۰ ماموریت در هفته گذشته
معرفی پودری گیاهی برای ترمیم زخم‌ها + فیلم
فشار خون را در خانه بسنجیم یا در مراکز درمانی؟ + فیلم
قند و شیرینی‌جات باعث وزن‌گیری سالم جنین نمی‌شوند