باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی صفارینیا رئیس پارک فناوری پردیس در نشست خبری دومین دوره رقابتهای بین المللی المپیک فناوری که در محل معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور برگزار شد گفت: دومین دوره رقابتهای بینالمللی فناوری با هدف شناسایی و توانمندسازی استعدادها و نخبگان کشور در پنج حوزه برنامهنویسی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، پهپاد و ربات جنگجو برگزار میشود. این رویداد به عنوان یک پلتفرم برای فرد، فرصتی مناسب برای جوانان و متخصصان ارائه میدهد تا توانمندیهای خود را در یک رقابت فضایی با دیگران محک بزنند و در جهت ارتقاء مهارتهای خود اقدام کنند.
او ادامه داد: در این راستا، تحصیل بر نیروی انسانی متخصص و به عنوان سرمایه اصلی کشور و رقابت در عرصههای مختلف، به وضوح مشهود است. با وجود بیش از ده هزار شرکت دانشبنیان در کشور و تولید فارغالتحصیلان مهندسی، نیاز به تقویت مهارتهای عملی و تجاری در میان این نیروی انسانی احساس میشود. فناوریهای المپیک به یک رقابت چالشی، بستری را میکند تا جوانان با عنوان ضعفهای خود را شناسایی کرده و با شرکت در دورههای آموزشی، توانمندیهای خود را ارتقا دهند.
صفاری نیا اظهار کرد: برپایی نمایشگاهها و رقابتهای فناوری در حوزههای مختلف، از جمله نمایشگاههای فناوری بینالمللی و نوآوری اینوتکس و نمایشگاههای دیگر به شرکتها، این امکان را میدهد که خود را در معرض ارزیابی رقبای داخلی و خارجی قرار دهند و از آخرین پیشرفتها و نوآوریهای مشخص شوند.
او بیان کرد: دولت نیز با تنظیم ایجاد منطقه بینالمللی نوآوری ایران، به دنبال معرفی کشور به عنوان قطب فناوری جنوب غرب آسیا و جذب نخبگان داخلی و خارجی است. این مصوبه، زمینهساز برگزاری فناوری المپیک به صورت بینالمللی شده و با استقبال بیش از ۶۰ کشور و بیش از ۱۰۰۰ ثبت نامکننده خارجی، نشاندهنده ظرفیتهای بالای این رویداد است.
رئیس پارک فناوری پردیس گفت: این المپیک نه تنها فرصتی برای رقابتهای فنی و نوآورانه است، بلکه به جوانان این امکان را میدهند که در کنار نخبگان بینالمللی قرار بگیرند و از شرکتهای فناورانه بهرهمند شوند. با حمایت بنیاد نخبگان و برنامههای مختلف پارک فناوری پردیس، انتظار میرود که این رویداد به یک برند بینالمللی تبدیل شود و به توسعه و نوآوری در کشور کمک کند.