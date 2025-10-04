باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «سانائه تاکایچی»، وزیر امور داخلی سابق ژاپن، روز شنبه در رقابت برای رهبری حزب لیبرال دموکرات (LDP) پیروز شد و در نتیجه به احتمال زیاد به نخست‌وزیر بعدی این کشور تبدیل خواهد شد.

انتظار می‌رود برنده این رقابت، جایگزین «شیگرو ایشیبا»، نخست‌وزیر کنونی شود، زیرا این حزب همچنان بزرگترین حزب در پارلمان است.

با این حال، به دنبال انتخابات اخیر، ائتلاف تحت رهبری حزب لیبرال دموکرات اکثریت خود را در هر دو مجلس از دست داده و برای حکومتداری مؤثر نیاز به همکاری قانونگذاران مخالف خواهد داشت.

تاکایچی در یک رأی‌گیری مرحله دوم، کوایزومی را شکست داد، پس از آنکه هیچ یک از پنج نامزد در دور اول رأی‌گیری موفق به کسب اکثریت آراء نشدند.

انتظار می‌رود رأی‌گیری در پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر بعدی در ۱۵ اکتبر برگزار شود.