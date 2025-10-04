باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کوکبی در نشست هماهنگی طرح «مهتا» که با حضور مدیران استانی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان فارس برگزار شد، اعلام کرد: این طرح با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و قرارگاه مهارت‌آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح، ویژه سربازان وظیفه در نیمه دوم دوران خدمت در استان فارس اجرا می‌شود.

او با اشاره به ساختار اجرایی این طرح گفت: سربازان وظیفه می‌توانند در نیمه دوم خدمت خود، به‌صورت رایگان در دوره‌های مهارتی متناسب با نیاز‌های شغلی استان شرکت کنند. این دوره‌ها با هدف آماده‌سازی جوانان برای ورود مؤثر به بازار کار طراحی شده‌اند.

کوکبی افزود: در اجرای این طرح، سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان نقش مهمی در شناسایی نیاز‌های بازار کار ایفا می‌کنند و آموزش‌ها بر اساس زیست‌بوم محلی هر استان، شامل حوزه‌هایی مانند گردشگری، خدمات، صنعت، کشاورزی و حتی فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و تولید محتوای دیجیتال ارائه می‌شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه هزینه دوره‌ها به‌طور کامل توسط این وزارتخانه تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: انتخاب دوره‌ها بر اساس علاقه‌مندی جوانان و نیاز واقعی بازار کار صورت می‌گیرد و هدف اصلی، تسهیل ورود جوانان به بازار کار و کاهش نرخ بیکاری پس از پایان خدمت سربازی است.

کوکبی در پایان اظهار داشت: تحقق اهداف طرح «مهتا» نیازمند همکاری مؤثر میان نهاد‌های دولتی، نظامی و مردمی است و استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های انسانی، صنعتی و آموزشی می‌تواند نقش مهمی در اجرای موفق این طرح ایفا کند.

منبع: ورزش و جوانان فارس