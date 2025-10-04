پروازهای گسترده و ناشناس پهپادها در آسمان کابل و شمال افغانستان در سکوت مقامات طالبان، نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف پشت پرده این تحرکات مرموز را شدت بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- از ساعات اولیه صبح امروز (شنبه، ۱۲ مهر)، پروازهای متعدد و مرموز پهپادهای ناشناس در آسمان کابل، به ویژه در مناطق شمالی و حوالی پایگاه هوایی بگرام، توجه شهروندان و منابع محلی را جلب کرده است.

این پروازها در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ نهاد یا کشوری مسئولیت آن را بر عهده نگرفته و مقامات طالبان نیز در برابر پرسش‌ها سکوت اختیار کرده‌اند. این در حالی است که گزارش‌هایی از پروازهای مشابه در شامگاه پنج‌شنبه گذشته در همین منطقه نیز وجود دارد.

همزمان با این تحرکات مرموز، قطع کامل اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در سراسر افغانستان طی دو روز متوالی، بدون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی، بر نگرانی‌ها افزوده است. این وقایع در کنار هم، فضایی از ابهام و بی‌خبری را در افغانستان ایجاد کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف پشت پرده را افزایش داده است.

برخی شایعات در شبکه‌های اجتماعی و میان مردم محلی از احتمال واگذاری مجدد پایگاه بگرام به نیروهای آمریکایی خبر می‌دهند؛ ادعاهایی که تاکنون از سوی هیچ منبع رسمی تأیید یا رد نشده و سکوت مقامات طالبان بر پیچیدگی این رویدادها افزوده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
کجاست پس غیرت واینهمه ادعاهای افغان که هیچکس نتوانسته برما پیروزشه...فقط بلدین هزارها روبکشید فقط اسلحه بروی هموطن خودتون میکشید وتاریخ طالبان شده پراز خیانت و دروغ وجنایت!!! کاش که فقط یکبار شرف وغیرت داشته باشید ای طالبان و اتحاد کنید باهمه مردم افغانستان ومقابل ترامپ وآمریکای جنایتکار وایستید هیچکس درافغانستان جنایتهای آمریکا و انگلیس رو یادش نرفته!!!
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۲۳:۳۳ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر دشمنان دوندصفت و شیاطین زمانه که دست از سرزمین و ملت مظلوم افغانستان بر نمیدارن
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمیدگلستانی ۸
۲۲:۲۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
همیشه هرکشوری رامردمان طبقه پائین هستند که در جنگ یاحمله ناگهانی به آن کشور پیش می‌روند وسینه سپر می‌کنند وازکشتن وکشته شدن نمی‌ترسند آن هم کشور افغانستان وایران که مرمان طبقه پائین هميشه ظرف سالیان سال است که جلوی هرکشور متخاسمی باجان ودل ایستاده‌اند نه گروه‌های طبقه سرمایه دار پس پشتوانه هرکشوری طبقه پایین هستند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
کسای از جنگ می‌میترستند که ثروت دارن ن واسه ما که هیچی نداریم ما آب از سرمون گذشته یوجب باشه ۴۰ وجب باشه
۱۰
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۸:۵۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
غیرازشیطان بزرگ آمریکا کی میتونه باشه اومده سراغ افغانستان بدبخت وبی صاحب تاپایگاه بگرام رواشغال کنه....؟!
۱۰
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
آمریکا داره برای حمله شناسایی میکنه !
۱۲
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
باباشم نمیتونه حمله کنه تا وقتی که قوم پشتو زنده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
آمریکا در چند ساعت میتونه هر کشوری در غرب آسیا را ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
طالبان دست نشانده ی آمریکای خبیث هستند (ماهانه میلیونها دلار از آمریکا دریافت می کنند)

طالبان پشتون (نژاد پرست)
