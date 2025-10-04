باشگاه خبرنگاران جوان- از ساعات اولیه صبح امروز (شنبه، ۱۲ مهر)، پروازهای متعدد و مرموز پهپادهای ناشناس در آسمان کابل، به ویژه در مناطق شمالی و حوالی پایگاه هوایی بگرام، توجه شهروندان و منابع محلی را جلب کرده است.
این پروازها در شرایطی رخ میدهد که هیچ نهاد یا کشوری مسئولیت آن را بر عهده نگرفته و مقامات طالبان نیز در برابر پرسشها سکوت اختیار کردهاند. این در حالی است که گزارشهایی از پروازهای مشابه در شامگاه پنجشنبه گذشته در همین منطقه نیز وجود دارد.
همزمان با این تحرکات مرموز، قطع کامل اینترنت و شبکههای مخابراتی در سراسر افغانستان طی دو روز متوالی، بدون هیچ اطلاعرسانی رسمی، بر نگرانیها افزوده است. این وقایع در کنار هم، فضایی از ابهام و بیخبری را در افغانستان ایجاد کرده و گمانهزنیها درباره اهداف پشت پرده را افزایش داده است.
برخی شایعات در شبکههای اجتماعی و میان مردم محلی از احتمال واگذاری مجدد پایگاه بگرام به نیروهای آمریکایی خبر میدهند؛ ادعاهایی که تاکنون از سوی هیچ منبع رسمی تأیید یا رد نشده و سکوت مقامات طالبان بر پیچیدگی این رویدادها افزوده است.