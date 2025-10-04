شبکه جهانی الکوثر به مناسبت دومین سالگرد «عملیات طوفان الاقصی» ویژه‌برنامه‌ای تحلیلی-مستند با عنوان «فلسطین الصمود» تولید و پخش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - شبکه جهانی الکوثر به مناسبت دومین سالگرد «عملیات طوفان الاقصی» ویژه‌برنامه‌ای تحلیلی-مستند با عنوان «فلسطین الصمود» تولید و پخش می‌کند که با رویکردی نوآورانه به محاکمه نمادین رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه با هدف مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تأکید بر ضرورت پیگرد قانونی عاملان آن در محافل بین‌المللی تولید شده است. از نوآوری‌های این برنامه، ارائه شواهد میدانی و حقوقی در قالب یک «محاکمه رسانه‌ای» است که با استفاده از تصاویر مستند، گزارش‌های معتبر و تحلیل‌های کارشناسی، به بررسی ابعاد مختلف نقض قوانین بین‌المللی می‌پردازد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مجریان این برنامه سید سهیل اسعد، کنشگر و تحلیلگر مسائل مقاومت، و دکتر زینب جابر، فعال حقوق بشر و پژوهشگر بین‌المللی هستند. برنامه در بخش‌های مختلفی تنظیم شده که از جمله آنها می‌توان به «بازخوانی پرونده‌های جنایی رژیم صهیونیستی»، «تحلیل حقوقی کشتار غیرنظامیان» و «بررسی محاصره همه‌جانبه غزه» اشاره کرد. بخش قابل توجهی از برنامه به نمایش و بازخوانی مستندی از اسناد جنایات جنگی اختصاص دارد تا این روایات در حافظه تاریخی و افکار عمومی جهان ماندگار شود.

در این ویژه‌برنامه جمعی از روزنامه‌نگاران بین‌المللی، حقوقدانان، پزشکان و فعالان حقوق بشر از کشور‌های مختلف حضور دارند که به بازگویی مشاهدات و تجربیات میدانی خود از حوادث غزه می‌پردازند.

شبکه الکوثر با پخش این برنامه درصدد است تا روایتی مستند و تأثیرگذار از مقاومت مردم فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی ارائه دهد و افکار عمومی جهان را نسبت به لزوم تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی و محاکمه عاملان این جنایات حساس کند. این برنامه روز‌های آینده از طریق شبکه الکوثر و پایگاه‌های اینترنتی وابسته پخش خواهد شد.

برچسب ها: جنایات رژیم صهیونیستی ، شبکه الکوثر ، محور مقاومت
خبرهای مرتبط
استقبال بی‌نظیر مخاطبان از برنامه قرآنی أفلا یتدبرون در شبکه الکوثر
اوج همگرایی رسانه‌های اسلامی در سالگرد سید حسن نصرالله با حضور برجسته شبکه الکوثر
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
آخرین اخبار
نمایش میدانی «هجده هزار و یک»، روایتی از مقاومت مردم خراسان در برابر هجوم بیگانگان است
«دو نقطه»؛ روایتی نو از شور نوجوانان برای پاسداشت زبان فارسی
شبکه‌های استانی در مسیر ارتقا به HD
نمایشگاه عکس «تهرانمون» افتتاح شد
«مرد عینکی» پرمخاطب‌ترین فیلم ۱۴۰۴ شد
«قندیل»؛ خاطرات یک عضو سابق سازمان پژاک
هم‌صدایی رادیو با حافظان نظم و آرامش
قدردانی نظام پرستاری از برنامه «کشیک سلامت»
قدردانی ۷۰ پزشکِ هیئت علمی دانشگاه از برنامه «مادر کودک» شبکه سلامت
ویژه‌برنامه «فلسطین الصمود»؛ محاکمه‌ای رسانه‌ای برای جنایات رژیم صهیونیستی
وقتی کودکان رئیس صحنه‌اند؛ سختی‌ها و تغییر مسیر «اعجوبه‌ها» از زبان تهیه‌کننده برنامه
«بوقچی» و جذابیت‌های پرداختن به حواشی مستطیل سبز