باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - شبکه جهانی الکوثر به مناسبت دومین سالگرد «عملیات طوفان الاقصی» ویژهبرنامهای تحلیلی-مستند با عنوان «فلسطین الصمود» تولید و پخش میکند که با رویکردی نوآورانه به محاکمه نمادین رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و نسلکشی میپردازد.
این ویژهبرنامه با هدف مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تأکید بر ضرورت پیگرد قانونی عاملان آن در محافل بینالمللی تولید شده است. از نوآوریهای این برنامه، ارائه شواهد میدانی و حقوقی در قالب یک «محاکمه رسانهای» است که با استفاده از تصاویر مستند، گزارشهای معتبر و تحلیلهای کارشناسی، به بررسی ابعاد مختلف نقض قوانین بینالمللی میپردازد.
مجریان این برنامه سید سهیل اسعد، کنشگر و تحلیلگر مسائل مقاومت، و دکتر زینب جابر، فعال حقوق بشر و پژوهشگر بینالمللی هستند. برنامه در بخشهای مختلفی تنظیم شده که از جمله آنها میتوان به «بازخوانی پروندههای جنایی رژیم صهیونیستی»، «تحلیل حقوقی کشتار غیرنظامیان» و «بررسی محاصره همهجانبه غزه» اشاره کرد. بخش قابل توجهی از برنامه به نمایش و بازخوانی مستندی از اسناد جنایات جنگی اختصاص دارد تا این روایات در حافظه تاریخی و افکار عمومی جهان ماندگار شود.
در این ویژهبرنامه جمعی از روزنامهنگاران بینالمللی، حقوقدانان، پزشکان و فعالان حقوق بشر از کشورهای مختلف حضور دارند که به بازگویی مشاهدات و تجربیات میدانی خود از حوادث غزه میپردازند.
شبکه الکوثر با پخش این برنامه درصدد است تا روایتی مستند و تأثیرگذار از مقاومت مردم فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی ارائه دهد و افکار عمومی جهان را نسبت به لزوم تشکیل دادگاههای بینالمللی و محاکمه عاملان این جنایات حساس کند. این برنامه روزهای آینده از طریق شبکه الکوثر و پایگاههای اینترنتی وابسته پخش خواهد شد.