مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: هم زمان با سراسر کشور، رویداد بزرگ جشن غنچه ها در یک‌هزار و ۸۳۰ مرکز پیش دبستانی استان فارس با حضور بیش از ۴۲ هزار نوآموز برگزار و زنگ غنچه ها نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری در آیین جشن زنگ روزغنچه‌ها و بازگشایی مراکز پیش دبستانی در سراسر استان، در پیش دبستانی فطرت ناحیه سه شیراز، با تبریک بازگشایی مراکز پیش دبستانی اظهار کرد: اولیا می‌توانند پا به پای آموزش و پرورش در فرآیند تعلیم و تربیت قدم بردارند و در دوره پیش دبستانی این نقش اولیا باید پررنگ‌تر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: با تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، مراکز پیش دبستانی بر اساس استاندارد‌های تعیین شده، سرو سامان گرفتند و زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کنند.

او گفت: رویداد بزرگ جشن غنچه‌ها در ۱ هزار و ۸۳۰ مرکز پیش دبستانی استان فارس باحضور بیش از ۴۲ هزار نوآموز برگزار و زنگ غنچه‌ها نواخته شد.

کلاری ادامه داد: انتظار می‌رود والدین با برنامه‌های مراکز پیش دبستانی که از استاندارد‌های لازم برخوردار هستند همراهی کنند و از تقابل با این استاندارد‌ها خودداری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: فعالیت مراکز پیش دبستانی «بازی محور» خواهد بود بنابراین شرایط این مراکز باید به گونه‌ای جذاب باشد که نوآموزان با شوق و ذوق وارد آنها شوند.

او ادامه داد: مربیان مراکز پیش دبستانی نیز باید مواظب باشند از آنچه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مشخص کرده، خارج نشوند.

کلاری عنوان کرد: نوع پوشش مربیان نیز الگویی است برای نوآموزان، بنابراین رعایت استاندارد‌ها برای مربیان مراکز پیش دبستانی امری ضروری است.

او گفت: در دوره پیش دبستانی اجازه دهیم کودکان بازی کنند چرا که پس از این دوره وارد مدارس می‌شوند و آنچه را باید بیاموزند در سال‌های بعد فرا می‌گیرند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس نیز گفت: دوران پیش دبستانی زمان آشنایی نوآموزان با محیط تعلیم و تربیت است. 

علی خواجه نژادیان افزود: در سطح شهر شیراز تعداد ۶ مرکزکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار همکاری با مراکز پیش دبستانی را برعهده دارند.

